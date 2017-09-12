«Вест Хэм» обыграл «Хаддерсфилд», одержав первую победу в новом сезоне АПЛ
В матче четвёртого тура английской
Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле принимал «Хаддерсфилд Таун». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали полузащитник Педро Обьянг и нападающий Андре Айю. Таким образом, «молотобойцы» после трёх поражений подряд одержали первую в новом сезоне победу в чемпионате Англии.
«Хаддерсфилд» (7 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (3) находится на 18-й строчке.
|11.09.2017 22:00
|основной раунд: 4-й тур
|Вест Хэм Юнайтед
|2:0
|Хаддерсфилд
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Славен Билич
|Дэвид Вагнер
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
|15
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|1
|10
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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