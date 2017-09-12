«Вест Хэм» обыграл «Хаддерсфилд», одержав первую победу в новом сезоне АПЛ

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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали полузащитник Педро Обьянг и нападающий Андре Айю. Таким образом, «молотобойцы» после трёх поражений подряд одержали первую в новом сезоне победу в чемпионате Англии.

«Хаддерсфилд» (7 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (3) находится на 18-й строчке.