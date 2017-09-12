Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30973130/
12 сентября 2017, 0:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» обыграл «Хаддерсфилд», одержав первую победу в новом сезоне АПЛ

В матче четвёртого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле принимал «Хаддерсфилд Таун». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В матче четвёртого тура английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед на своём поле принимал Хаддерсфилд <span class=error>Таун</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали полузащитник Педро Обьянг и нападающий Андре Айю. Таким образом, «молотобойцы» после трёх поражений подряд одержали первую в новом сезоне победу в чемпионате Англии.

«Хаддерсфилд» (7 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (3) находится на 18-й строчке.

11.09.2017 22:00 основной раунд: 4-й тур
Вест Хэм Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Славен Билич Дэвид Вагнер
Голы
72′ Обианг П.  
77′ Айю А.  
Составы
Харт Джо 25
Фонти Ж. 4
Антонио М. 30
Рид У. 2
Коллинз Дж. 19
Крессуэлл А. 3
Куяте Ш. 8
49′ Сабалета П. 5
90′ Обианг П. 14
Райс Д.  
64′ Эрнандес Х. 17
Айю А.  
82′ Кэрролл Э. 9
Сако Д.  
1 Лессль Й.
24 Мунье С.
26 Шиндлер К.
25 Йергенсен "Занка" 25′
2 Смит Т.
10 Муй А.
17 Ван ла Парра Р.
22 Инс Т.
15 Леве К. 63′
  Мэлоун С.
8 Биллинг Ф. 83′ 45′
  Депуатр Л.
9 Качунга Э. 75′
  Сабири А.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
15 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 1
10 Угловые 3
11 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Хаддерсфилд
Новости Матчи Состав Статистика
Вест Хэм Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Вест Хэма» Ланcини

«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Вест Хэма» Мануэлем Ланcини, которого рассматривает в качестве замены Филиппе Коутиньо, которого упорно не желает отпускать в стан сине-гранатовых «Ливерпуль», сообщает The Sun.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп