Эллардайс отказался возглавить «Кристал Пэлас»

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Напомним, что голландец был назначен на пост главного тренера «стекольщиков» в конце июня. Под руководством 47-летнего специалиста клуб потерпел четыре поражения в четырех стартовых турах чемпионата Англии, не забив ни одного мяча и пропустив 7 голов.