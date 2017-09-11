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11 сентября 2017, 22:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Эллардайс отказался возглавить «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс отказался возглавить «Кристал Пэлас», утверждает Sky Sports. Руководство «орлов» рассматривало кандидатуру английского специалиста в качестве замены уволенному Франку де Буру.

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс отказался возглавить <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span>. Увеличить
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Напомним, что голландец был назначен на пост главного тренера «стекольщиков» в конце июня. Под руководством 47-летнего специалиста клуб потерпел четыре поражения в четырех стартовых турах чемпионата Англии, не забив ни одного мяча и пропустив 7 голов.

Кристал Пэлас
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