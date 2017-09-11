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11 сентября 2017, 19:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» не уволит Монтеллу после разгромного поражения от «Лацио»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла не лишится своего поста в связи с гостевым поражением от «Лацио» со счётом 1:4 в матче третьего тура чемпионата Италии несмотря на соответствующие призывы со стороны футбольной общественности, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер Милана <span class=error>Винченцо</span> <span class=error>Монтелла</span> не лишится своего поста в связи с гостевым поражением от <span class=error>Лацио</span> со счётом 1:4 в матче третьего тура чемпионата Италии несмотря на соответствующие призывы со стороны футбольной общественности сообщает La Gazzetta dello Sport. Увеличить
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По информации издания, генеральный директор клуба Марко Фассоне на встрече с Монтеллой после игры сообщил наставнику, что «Милан» продолжает в него верить. При этом отмечается, что владельцы клуба ожидают, что команда должным образом отреагирует на неудачу и реабилитируется уже в ближайшем гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Аустрией» (14 сентября).

После трёх туров Серии А «Милан» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Ювентуса», «Наполи» и «Интера» на 3 балла.

10.09.2017 17:00 Зрители 30000 основной раунд: 3-й тур Olimpico
Лацио 4:1 Милан
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Симоне Индзаги Винченцо Монтелла
Голы
38′ Чиро Иммобиле 17
43′ Чиро Иммобиле (С. Лулич) 17
48′ Чиро Иммобиле (М. Пароло) 17
49′ Ромеро Луис Альберто (Ч. Иммобиле) 18
18 Риккардо Монтоливо (Хакан Чалханоглу) 56′
Составы
Томас Стракоша 1
Стефан де Фрай 3
Душан Баста 8
Пеззини Лейва Лукас 6
70′ 90+3′ Марко Пароло 16
Ромеро Луис Альберто 18
Сергей Милинкович-Савич 21
Чиро Иммобиле 17
15′ Фортуна дос Сантос Уоллас 13
Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
80′ Штефан Раду 26
Луис Фелипе 27
58′ 65′ Сенад Лулич 19
Джордан Лукаку 5
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Давиде Калабрия
19 Леонардо Бонуччи
22 Матео Пабло Музаккьо
68 Рикардо Родригес
18 Риккардо Монтоливо
21 Лукас Билья
79 Франк Кессье
8 Хесус Хоакин Сусо 74′
5 Джакомо Бонавентура 88′
11 Фабио Борини 56′
10 Хакан Чалханоглу
63 Патрик Кутроне 56′
7 Никола Калинич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 6
3 Угловые 5
14 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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