«Милан» не уволит Монтеллу после разгромного поражения от «Лацио»

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По информации издания, генеральный директор клуба Марко Фассоне на встрече с Монтеллой после игры сообщил наставнику, что «Милан» продолжает в него верить. При этом отмечается, что владельцы клуба ожидают, что команда должным образом отреагирует на неудачу и реабилитируется уже в ближайшем гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Аустрией» (14 сентября).

После трёх туров Серии А «Милан» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Ювентуса», «Наполи» и «Интера» на 3 балла.