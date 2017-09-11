«Милан» не уволит Монтеллу после разгромного поражения от «Лацио»
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла не лишится своего поста в связи с гостевым поражением от «Лацио» со счётом 1:4 в матче третьего тура чемпионата Италии несмотря на соответствующие призывы со стороны футбольной общественности, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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По информации издания, генеральный директор клуба Марко Фассоне на встрече с Монтеллой после игры сообщил наставнику, что «Милан» продолжает в него верить. При этом отмечается, что владельцы клуба ожидают, что команда должным образом отреагирует на неудачу и реабилитируется уже в ближайшем гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Аустрией» (14 сентября).
После трёх туров Серии А «Милан» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Ювентуса», «Наполи» и «Интера» на 3 балла.
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|18
|7
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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