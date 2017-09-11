«Кайрат» перевел игрока сборной Казахстана во вторую команду

25-летний Тусырбека после возвращения из сборной был отправлен в «Кайрат А». Это решение было принято главным тренером алматинцев Карлосом Феррером. Причины столь сурового шага неизвестны, но стоит отметить, что при испанском наставнике «Кайрата» Турысбек регулярно получал игровую практику и даже дважды выходил на поле в стартовом составе. Правда, за этот отрезок форвард не отметился результативными действиями — ни голов, ни голевых передач на его счету нет.

В последнем матче «Кайрата» против «Кайсара» Турысбек не попал в заявку команды. В текущем сезоне на его счету 14 матчей в рамках КПЛ и пять голов.

Напомним, что «Кайрат» обыграл на своем поле «Кайсар» — 3:1. В этой игре свое возвращение на поле голом отметил российский полузащитник Андрей Аршавин. Также сообщалось, что другой игрок сборной Казахстана Георгий Жуков выбыл из строя из-за травмы.

Отметим, что Турысбек дебютировал за сборную Казахстана 1 сентября, когда на 62-й минуте матча с Черногорией (0:3) заменил полузащитника «Ордабасы» Азата Нургалиева.

Добавим, что «Кайрат А» выступает в первой лиге и после 17 туров занимает третье место. 9 сентября Турысбек отыграл 90 минут в гостевом матче с темиртауским «Шахтер-Булатом» (2:2) и забил первый гол своей команды.

Регламент КПЛ позволяет клубам делать сквозную заявку казахстанских футболистов с молодежными и вторыми командами, то есть местные игроки могут выходить на поле в двух турнирах.