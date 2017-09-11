«Кайрат» перевел игрока сборной Казахстана во вторую команду
Форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек переведен из основного состава «Кайрата» во вторую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летний Тусырбека после возвращения из сборной был отправлен в «Кайрат А». Это решение было принято главным тренером алматинцев Карлосом Феррером. Причины столь сурового шага неизвестны, но стоит отметить, что при испанском наставнике «Кайрата» Турысбек регулярно получал игровую практику и даже дважды выходил на поле в стартовом составе. Правда, за этот отрезок форвард не отметился результативными действиями — ни голов, ни голевых передач на его счету нет.
В последнем матче «Кайрата» против «Кайсара» Турысбек не попал в заявку команды. В текущем сезоне на его счету 14 матчей в рамках КПЛ и пять голов.
Напомним, что «Кайрат» обыграл на своем поле «Кайсар» — 3:1. В этой игре свое возвращение на поле голом отметил российский полузащитник Андрей Аршавин. Также сообщалось, что другой игрок сборной Казахстана Георгий Жуков выбыл из строя
Отметим, что Турысбек дебютировал за сборную Казахстана 1 сентября, когда на 62-й минуте матча с Черногорией (0:3) заменил полузащитника «Ордабасы» Азата Нургалиева.
Добавим, что «Кайрат А» выступает в первой лиге и после 17 туров занимает третье место. 9 сентября Турысбек отыграл 90 минут в гостевом матче с темиртауским «Шахтер-Булатом» (2:2) и забил первый гол своей команды.
Регламент КПЛ позволяет клубам делать сквозную заявку казахстанских футболистов с молодежными и вторыми командами, то есть местные игроки могут выходить на поле в двух турнирах.
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