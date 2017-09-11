Почти как Клаф, или 78 дней в аду для Франка Де Бура

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Даже «Кристал Пэлас» не выдержал и отправил в отставку бывшего футболиста. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, как «дворец» Франка Де Бура пал за 78 дней.

История английского футбола до сих пор помнит фиаско легенды тренерского цеха Брайана Клафа в «Лидс». Вытащивший из подвала «Дерби» наставник принял странное решение и отправился в стан ненавистных «павлинов». Эпопея продолжалась 44 дня.

Голландец Франк Де Бур еще не достиг высот именитого англичанина, но явно метит на его пост. По крайней мере, когда дело касается скоропостижного ухода в отставку. После триумфального приключения в родном «Аяксе», голландский наставник отправился покорять Италию в «Интер». Спустя 85 дней, Де Бур был уволен. Да, не задалось.

Следующей остановкой тренера стала Англия и «Кристал Пэлас». Лондонцы, и без того переживавшие не лучшие времена, понадеялись на 47-летнего голландца, заключив контракт на три года. Первые дни Де Бура в команде очень напоминали приход Клафа в «Лидс». Закончивший играть в большой футбол 11 лет назад голландец, зачем-то устраивал показательные выступления перед футболистами «орлов». Он бил мяч высоко вверх, принимал его на колено и наносил удар в «девятку». Зарабатывал авторитет? Лавры игрока не давали покоя? Вспоминается смешная история, как Гленн Ходдл читал длинные лекции о науке штрафных ударов Дэвиду Бекхэму в сборной Англии.

Еще одну параллель между Брайаном Клафом и Франком Де Буром можно провести в вопросе подбора игроков. Англичанин, будучи еще тренером «Дерби», допустил серьезную ошибку, выставив боевой состав на игру против «Лидс». Тем самым, проиграл и очную встречу с «павлинами», и следующий матч в еврокубке. Франк Де Бур в преддверии матча против скромного «Ипсвича» в Кубке Лиги получил немало сообщений от коллег, что юные дарования Тимоти Фосу-Менса и Жайро Ридевальд не восстановятся к матчу премьер-лиги. Голландец слушать никого не стал и сделал по своему. За что и поплатился.

Этим «выкрутасы» Де Бура с игроками не ограничились. Есть в составе лондонского клуба защитник Мартин Келли, завоевавший место в составе еще пару лет назад. Волею Франка Де Бура, футболист был сослан тренироваться в дубль. Перед встречей против «Ливерпуля, голландец, видимо, узнал, что Келли был воспитанником мерсисайдцев, и немедленно вернул его в основу. Гениальный ход! Матч был все равно проигран. Подобные несуразные управленческие решения и недоработки во всех областях тренерского ремесла не только настроили футболистов против Франка Де Бура, но и заставили руководство клуба всерьез задуматься об увольнении специалиста. Сегодня голландца все же уволили «без выходного пособия».

Под чутким руководством Де Бура «Кристал Пэлас» потерпел поражения во всех четырех стартовых матчах. Что это значит? Все просто — на то, чтобы набрать спасительные 40 очков у команды осталось 34 встречи. При этом лондонский клуб не забил ни одного мяча! А это уже худший показатель среди всех клубов высшего дивизиона Англии с 1993-го года.

Со времен руководства «Кристал Пэласом» Йена Холлоуэя, а это сезон 2012−2013, господин Франк Де Бур имеет один из самых низких «процентов» побед с командой — 20%. Хуже был только Нил Уорнок, но он и руководил больше. А с четырьмя матчами в активе голландский специалист установил еще один антирекорд Премьер-лиги. На сей раз по продолжительности работы. Прежнее «достижение» в семь матчей до увольнения в составе «орлов» принадлежало Лэсли Риду.

Сложно сказать, кто в данном случае «отмучился» — Франк Де Бур или «Кристал Пэлас». Команда наконец может подыскать себе нового наставника и постараться сохранить место в элитном дивизионе. Вернуть Сэма Эллардайса, похоже не получилось. Основной кандидат — Рой Ходжсон.

Сам же Франк Де Бур может взять паузу и внимательно посмотреть на результаты своей зарубежной командировки. Увольняться быстро голландец уже умеет не хуже Брайана Клафа из «Лидс», теперь осталось достичь не меньших высот чем знаменитый англичанин. Так может для этого надо вернуться на родину?