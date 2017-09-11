CIES: «Манчестер Сити» обошел ПСЖ по сумме расходов на игроков текущего состава
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Английский «Манчестер Сити» занял первое место среди футбольных клубов пяти ведущих европейских лиг по расходам на приобретение игроков текущего состава, обойдя французский «Пари Сен-Жермен», свидетельствуют данные, опубликованные Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
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Как отмечается в сообщении, расходы «горожан» на футболистов выросли на 242 миллиона евро по сравнению с 2016 годом и достигли 853 миллионов. «ПСЖ», летом заплативший испанской «Барселоне» прописанные в контракте нападающего Неймара отступные в размере 222 миллионов евро, стал вторым (850 миллионов), на третьей строчке расположился английский «Манчестер Юнайтед» (784), который лидировал по этому показателю год назад.
Данные CIES охватывают высшие дивизионы Англии, Франции, Германии, Италии и Испании. В топ-10 вошли шесть клубов английской
Полностью десятка клубов с самыми дорогими составами выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» (Англия) — 853 миллиона евро,
2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 850,
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 784,
4. «Челси» (Англия) — 644,
5. «Барселона «(Испания) — 628,
6. «Реал» (Испания) — 497,
7. «Ювентус» (Италия) — 470,
8. «Ливерпуль» (Англия) — 437,
9. «Арсенал» (Англия) — 416.
10. «Тоттенхэм» (Англия) — 361.
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