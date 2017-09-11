Зозуле разбили голову в дебютном матче за «Альбасете»

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Украинский форвард вышел на замену на 55-й минуте. Болельщики тепло встретили новичка команды. Результативными действиями игрок отметиться не смог, по ходу поединка он разбил голову в борьбе с защитником соперника.

Для Зозули эта игра стала первой с начала года. В январе «Бетис» сдал его в аренду в «Райо Вальекано», но после протестов фанатов «Райо», форвард вынужден был вернуться обратно. Заявка на вторую половину сезона была закрыта, и Зозуля поддерживал форму самостоятельно.