Зозуле разбили голову в дебютном матче за «Альбасете»
Нападающий Роман Зозуля дебютировал в «Альбасете» в матче 4-го тура испанской ла лиги 2 против «Луго» (0:1).
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Украинский форвард вышел на замену на 55-й минуте. Болельщики тепло встретили новичка команды. Результативными действиями игрок отметиться не смог, по ходу поединка он разбил голову в борьбе с защитником соперника.
Для Зозули эта игра стала первой с начала года. В январе «Бетис» сдал его в аренду в «Райо Вальекано», но после протестов фанатов «Райо», форвард вынужден был вернуться обратно. Заявка на вторую половину сезона была закрыта, и Зозуля поддерживал форму самостоятельно.
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