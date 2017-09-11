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11 сентября 2017, 17:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Зозуле разбили голову в дебютном матче за «Альбасете»

Нападающий Роман Зозуля дебютировал в «Альбасете» в матче 4-го тура испанской ла лиги 2 против «Луго» (0:1).

Нападающий Роман Зозуля дебютировал в <span class=error>Альбасете</span> в матче 4-го тура испанской ла лиги 2 против <span class=error>Луго</span> (0:1). Увеличить
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Украинский форвард вышел на замену на 55-й минуте. Болельщики тепло встретили новичка команды. Результативными действиями игрок отметиться не смог, по ходу поединка он разбил голову в борьбе с защитником соперника.

Для Зозули эта игра стала первой с начала года. В январе «Бетис» сдал его в аренду в «Райо Вальекано», но после протестов фанатов «Райо», форвард вынужден был вернуться обратно. Заявка на вторую половину сезона была закрыта, и Зозуля поддерживал форму самостоятельно.
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