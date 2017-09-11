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11 сентября 2017, 17:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Киевскому «Динамо» засчитано техническое поражение за неявку в Мариуполь

Сегодня состоялось заседание КДК ФФУ, на котором было принято решение по матчу между «Мариуполем» и киевским «Динамо», информирует сайт организации.

Сегодня состоялось заседание <span class=error>КДК</span> <span class=error>ФФУ</span> на котором было принято решение по матчу между Мариуполем и киевским Динамо информирует сайт организации. Увеличить
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Киевляне отказались приезжать в Мариуполь на календарную игру 7-го тура УПЛ. Не сделала этого как основная команда «Динамо», так и молодежь.

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета федерации футбола Украины было принято решение засчитать киевскому «Динамо» техническое поражение (0:3).

«Динамо» отказалось ехать на матч, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что киевскому клубу не предоставили письменных гарантий безопасности силовых структур на матче в Мариуполе.

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