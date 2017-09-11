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«Журналисты должны на что-то жить»

— Что вас радует?

— Футбол, семья и отсутствие травм.

— О чем вы мечтали в детстве?

— Я хотел стать профессиональным футболистом. Будучи ребенком, я смотрел много матчей по телевизору. У меня не было о мыслей о трофеях, я просто хотел играть. Думаю, мне очень повезло, поскольку я достиг своей цели.

— Когда-нибудь думали покончить с футболом?

— Нет (смеется). Но был период, когда мне было очень тяжело. Я играл на уколах, и сейчас понимаю, что должен был больше времени посвятить восстановлению.

— В каждой профессии есть свои недостатки. Расскажите о проблемах современного футбола.

— Возможно, это вопрос семьи. Мы много путешествуем по миру, и не видимся с родными. Живем в другой стране. Ты хочешь быть рядом с детьми, но не получается. К тому же, после каждой поездки в другую страну ты долго приходишь в себя.

— Вас беспокоит критика?

— Нет (смеется). Журналисты должны на что-то жить, поэтому я привык к этому. Иногда пишут хорошие вещи, иногда — плохие. В любом случае, мне все равно.

«Играл на уколах и поступил глупо»

— Вы провели 4 года в мадридском «Реале». Назовите свой лучший сезон?

— Лучшее, я надеюсь, еще впереди. Да, были прекрасные моменты, но их было не так уж и много.

— Вы пропустили финал Лиги чемпионов в Кардиффе, а позже сказали, что нужно было больше посвятить времени восстановлению. Почему же вы этого не сделали?

— Легко сказать. Да, у меня была травма, но мне было непросто наблюдать три месяца, как мои партнеры играют и добиваются успеха. Я хотел вернуться в строй, как можно раньше. Мне пришлось играть на уколах, и теперь я могу сказать, что поступил глупо.

— Многие люди считают вас «хрустальным» игроком.

— Футбол вызывает особые чувства, поэтому это нормально. У каждого свое мнение. Конечно, травма не может не расстраивать, но вы должны оставаться профессионалом. Повторюсь, мне было очень тяжело играть.

— Как вы отвлекаетесь от футбола?

— Играю в гольф, встречаюсь с друзьями.

«Я — ленивый футболист»

— Чем силен испанский чемпионат? Можете назвать его главную особенность?

— Мне кажется, что все зависит от игрока. Если футболист хочет быть на вершине, он должен работать. И дело не в том, что это Испания или Англия. Я перешел в «Реал», потому что хотел войти в число лучших и выиграть трофеи.

— Можете назвать главное отличие АПЛ от примеры?

— Думаю, тут дело в скоростях. Британский футбол намного быстрее. К тому же, в чемпионате Англии очень много борьбы. В Испании все иначе — здесь делают ставку на технику и тактику.

— Ваш главный минус?

— Я довольно ленивый игрок.

«Зидан всегда спокоен»

— Что вам нравится в Мадриде?

— Прекрасный город, с великой культурой. Особенно мне нравится погода.

— Как ведет себя Зидан, когда рядом нет камер?

— Он очень спокоен. Наш тренер любит футбол, поэтому его поведение не отличается.

— Что вам нравится в нем?

— Он хочет и любит, чтобы его команда наслаждалась футболом. Зидан всегда старается сделать своих игроков еще лучше.

— Лучший совет от него?

— Продолжать упорно работать. Можно быть самым талантливым игроком планеты, но если вы не уделяете особое внимание тренировкам, забудьте о вершине.