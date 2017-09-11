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11 сентября 2017, 15:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Де Бур уволен из «Кристал Пэлас», новым тренером станет Ходжсон

Английские СМИ сообщили, что главный тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур был отправлен в отставку.

Английские СМИ сообщили что главный тренер Кристал Пэлас Франк де Бур был отправлен в отставку. Увеличить
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Под руководством голландского специалиста «Кристал Пэлас» потерпел четыре поражения подряд и находится в зоне вылета. При этом команда не забила ни разу и пропустила 7 мячей.

Sky Sports сообщает, что на место 47-летнего специалиста будет приглашён бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон. Ожидается, что о назначении 70-летнего наставника объявят в течение 24 часов.

Рой Ходжсон после чемпионата Европы 2016 года подал в отставку с поста главного тренера сборной Англии и с тех пор находится без команды.

Кристал Пэлас
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