Де Бур уволен из «Кристал Пэлас», новым тренером станет Ходжсон
Английские СМИ сообщили, что главный тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур был отправлен в отставку.
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Под руководством голландского специалиста «Кристал Пэлас» потерпел четыре поражения подряд и находится в зоне вылета. При этом команда не забила ни разу и пропустила 7 мячей.
Sky Sports сообщает, что на место 47-летнего специалиста будет приглашён бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон. Ожидается, что о назначении 70-летнего наставника объявят в течение 24 часов.
Рой Ходжсон после чемпионата Европы 2016 года подал в отставку с поста главного тренера сборной Англии и с тех пор находится без команды.
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