Матч «Реал» — «Барселона» перенесен с 20 на 23 декабря
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Матч 17-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» перенесен на 23 декабря, заявил глава Футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас.
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Первоначально встреча должна была состояться в Мадриде 20 декабря. Перенос матча связан с участием «Реала» в клубном чемпионате мира, который пройдет с 6 по 16 декабря в ОАЭ.
«Матч “Реал” — “Барселона” пройдет 23 декабря. На рождественской неделе у нас будут матчи во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу», — цитирует Тебаса Onda Cero.
Матч 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» должен состояться 6 мая.
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