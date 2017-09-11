Леонид Слуцкий: Мы подошли очень близко к переходу Мусы

«Мы подошли очень близко к переходу Мусы. Но не каждое решение зависит от меня или от клуба. Я думаю, он хочет проявить себя в «Лестере», ему нужна еще одна попытка. Он много думал, и, наконец, решил остаться в «Лестере». Окончательное решение было принято в полдень в день дедлайна, у нас уже не было времени, чтобы найти другой вариант, — цитирует Слуцкого Daily Trust.