Леонид Слуцкий: Мы подошли очень близко к переходу Мусы
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий подтвердил, что нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса мог вновь поработать под его руководством. Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» летом 2016 года за € 19,5 млн.
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«Мы подошли очень близко к переходу Мусы. Но не каждое решение зависит от меня или от клуба. Я думаю, он хочет проявить себя в «Лестере», ему нужна еще одна попытка. Он много думал, и, наконец, решил остаться в «Лестере». Окончательное решение было принято в полдень в день дедлайна, у нас уже не было времени, чтобы найти другой вариант, — цитирует Слуцкого Daily Trust.