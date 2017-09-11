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11 сентября 2017, 1:23 | Футбол: Зарубежный | Prosports.kz

Леонид Слуцкий: Мы подошли очень близко к переходу Мусы

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий подтвердил, что нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса мог вновь поработать под его руководством. Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» летом 2016 года за € 19,5 млн.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> подтвердил что нападающий <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Ахмед</span> <span class=error>Муса</span> мог вновь поработать под его руководством. <span class=error>Муса</span> перешел из ЦСКА в <span class=error>Лестер</span> летом 2016 года за € 195 млн<span>.</span> Увеличить
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«Мы подошли очень близко к переходу Мусы. Но не каждое решение зависит от меня или от клуба. Я думаю, он хочет проявить себя в «Лестере», ему нужна еще одна попытка. Он много думал, и, наконец, решил остаться в «Лестере». Окончательное решение было принято в полдень в день дедлайна, у нас уже не было времени, чтобы найти другой вариант, — цитирует Слуцкого Daily Trust.

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