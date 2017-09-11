Защитник «Палмейрас» Мина присоединится к «Барселоне» следующим летом

Об этом сообщает GloboEsporte со ссылкой на спортивного директора бразильского клуба Алешандре Матто.



По словам функционера, в связи с имеющейся договорённостью между клубами трансфер 22-летнего футболиста обойдётся «Барселоне» в € 9 млн в качестве компенсации.



Мина стал основным защитником «Палмейрас» ещё в прошлом сезоне, в текущем игровом году футболист принял участие в семи матчах Кубка Либертадорес и забил три гола. Его команда завершила выступления в турнире, уступив «Барселоне» из Эквадора.