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11 сентября 2017, 1:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Палмейрас» Мина присоединится к «Барселоне» следующим летом

Колумбийский защитник «Палмейрас» Ери Мина станет игроком «Барселоны» следующим летом.

Об этом сообщает GloboEsporte со ссылкой на спортивного директора бразильского клуба Алешандре Матто.

По словам функционера, в связи с имеющейся договорённостью между клубами трансфер 22-летнего футболиста обойдётся «Барселоне» в € 9 млн в качестве компенсации.

Мина стал основным защитником «Палмейрас» ещё в прошлом сезоне, в текущем игровом году футболист принял участие в семи матчах Кубка Либертадорес и забил три гола. Его команда завершила выступления в турнире, уступив «Барселоне» из Эквадора.

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