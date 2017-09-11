«Наполи» на выезде разгромил «Болонью» в 3-м туре чемпионата Италии по футболу

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Болонье, завершилась победой «Наполи» со счетом 3:0. Голы забили Хосе Кальехон (66-я минута), Дрис Мертенс (83) и Пётр Зелиньский (88).

«Наполи» одержал третью победу подряд в начале сезона и в следующем туре 17 сентября примет «Беневенто», «Болонья» днем ранее сыграет на выезде с «Фиорентиной».