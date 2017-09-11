«Наполи» на выезде разгромил «Болонью» в 3-м туре чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Наполи» на выезде разгромили «Болонью» в матче третьего тура чемпионата Италии.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Болонье, завершилась победой «Наполи» со счетом 3:0. Голы забили Хосе Кальехон (66-я минута), Дрис Мертенс (83) и Пётр Зелиньский (88).
«Наполи» одержал третью победу подряд в начале сезона и в следующем туре 17 сентября примет «Беневенто», «Болонья» днем ранее сыграет на выезде с «Фиорентиной».
Главные тренеры
|Роберто Донадони
|Маурицио Сарри
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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