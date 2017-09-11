Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30960821/
11 сентября 2017, 0:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Наполи» на выезде разгромил «Болонью» в 3-м туре чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Футболисты «Наполи» на выезде разгромили «Болонью» в матче третьего тура чемпионата Италии.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Футболисты <span class=error>Наполи</span> на выезде разгромили Болонью в матче третьего тура чемпионата Италии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье в Болонье, завершилась победой «Наполи» со счетом 3:0. Голы забили Хосе Кальехон (66-я минута), Дрис Мертенс (83) и Пётр Зелиньский (88).

«Наполи» одержал третью победу подряд в начале сезона и в следующем туре 17 сентября примет «Беневенто», «Болонья» днем ранее сыграет на выезде с «Фиорентиной».

10.09.2017 21:45 основной раунд: 3-й тур Renato Dall'Ara
Болонья 0:3 Наполи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Донадони Маурицио Сарри
Голы
7 Хосе Кальехон (Л. Инсинье) 66′
14 Дрис Мертенс 83′
20 Петр Зелиньски (Х. Кальехон) 88′
Составы
Антонио Миранте 83
Эмиль Крафт 4
4′ Филип Хеландер 18
Адам Масина 25
12′ Эрик Пульгар 5
73′ Симоне Верди 9
Андреа Поли 16
Федерико Ди Франческо 14
58′ Доменико Майетта 20
Себастьен Де Майо 6
19′ 73′ Маттиа Дестро 10
Ладислав Крейчи 11
39′ 77′ Родриго Паласио 24
Бруно Петкович 7
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
23 Эльсеид Хюсай
26 Калиду Кулибали
31 Фаузи Гулям
5 Маркес Лоурейру Аллан
7 Хосе Кальехон
14 Дрис Мертенс
24 Лоренцо Инсинье
21 Влад Кирикеш 43′ 18′
33 Рауль Альбиоль
8 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 77′
42 Амаду Диавара
17 Марек Хамшик 62′
20 Петр Зелиньски
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
5 Угловые 7
10 Фолы 16
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Болонья
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 сентября

Россию не пустили на Паралимпиаду-2018 из-за допинга

Российская гимнастка, покорившая сердца болельщиков по всему миру. Фото

Сын бизнесмена и любимец юных дев: наглый российский теннисист покоряет США