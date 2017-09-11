«Вильярреал» победил дома «Бетис» в 3-м туре чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. «Вильярреал» на своем поле нанес поражение «Бетису» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
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Встреча, состоявшаяся в Вильярреале, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. На мяч Серхио Леона (11-я минута) «Вильярреал» ответил точными ударами Карлоса Бакки (32), Самуэля Кастильехо (61) и Энеса Унала (77).
«Вильярреал» одержал первую победу в текущем чемпионате, в следующем туре команда 17 сентября сыграет на выезде с «Алавесом». «Бетис» днем ранее примет «Депортиво».
|10.09.2017 21:45
|основной раунд: 3-й тур
|Estadio de la Ceramica
|Вильярреал
|3:1
|Бетис
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Эскриба Фран
|Солар Кике Сетьен
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Давид Медье Хименес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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