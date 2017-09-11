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11 сентября 2017, 0:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Вильярреал» победил дома «Бетис» в 3-м туре чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. «Вильярреал» на своем поле нанес поражение «Бетису» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Вильярреал на своем поле нанес поражение <span class=error>Бетису</span> в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в Вильярреале, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. На мяч Серхио Леона (11-я минута) «Вильярреал» ответил точными ударами Карлоса Бакки (32), Самуэля Кастильехо (61) и Энеса Унала (77).

«Вильярреал» одержал первую победу в текущем чемпионате, в следующем туре команда 17 сентября сыграет на выезде с «Алавесом». «Бетис» днем ранее примет «Депортиво».

10.09.2017 21:45 основной раунд: 3-й тур Estadio de la Ceramica
Вильярреал 3:1 Бетис
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Эскриба Фран Солар Кике Сетьен
Голы
32′ Карлос Бакка 9
61′ Самуэль Кастильехо (Пабло Форнальс) 10
77′ Энес Юнал (С. Альваро Гонсалес) 15
7 Серхио Леон (С. Хоакин) 11′
Составы
Мариано Дамиан Барбоса 25
45+2′ Соберон Альваро Гонсалес 3
Виктор Руис 6
10′ Коста Хорда Хауме 11
90+2′ Антонио Рукавина 22
Пабло Форнальс 8
Самуэль Кастильехо 10
Седрик Бакамбу 17
84′ Мануэль Тригерос 14
Чука 33
87′ Родриго Эрнандес 16
Рубен Семеду 4
69′ Карлос Бакка 9
Энес Юнал 15
13 Антонио Адан
4 Зухаир Феддаль
5 Хорди Амат
14 Риса Дурмиси
19 Антонио Барраган
3 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
17 Санчес Родригес Хоакин
29 Хуан Нарваэс
8 Виктор Камараса 74′
18 Андрес Гуардадо
7 Серхио Леон 58′
9 Антонио Санабрия
20 Кристиан Тельо 78′
11 Матиас Науэль Лейва
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
4 Угловые 3
9 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давид Медье Хименес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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