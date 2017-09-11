«Вильярреал» победил дома «Бетис» в 3-м туре чемпионата Испании по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в Вильярреале, завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. На мяч Серхио Леона (11-я минута) «Вильярреал» ответил точными ударами Карлоса Бакки (32), Самуэля Кастильехо (61) и Энеса Унала (77).

«Вильярреал» одержал первую победу в текущем чемпионате, в следующем туре команда 17 сентября сыграет на выезде с «Алавесом». «Бетис» днем ранее примет «Депортиво».