«Ренн» одержал первую победу в чемпионате Франции, обыграв в 5-м туре «Марсель»

Воскресная игра в Марселе завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ренна», в составе которого голы забили Вахби Хазри (2-я минута), Бенжамен Буриго (10) и Жорис Ньяньон (70). У хозяев отличился Морган Сансон (87). В добавленное время форвард «Ренна» Ндомбе Мубеле не смог реализовать пенальти.

«Ренн» одержал первую победу в текущем чемпионате и в следующем туре 17 сентября примет «Ниццу». «Марсель» в этот же день сыграет на выезде с «Амьеном».