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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30960644/
11 сентября 2017, 0:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ренн» одержал первую победу в чемпионате Франции, обыграв в 5-м туре «Марсель»

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Футболисты «Ренна» одержали первую победу в текущем чемпионате Франции, обыграв на выезде в 5-м туре «Марсель».

Воскресная игра в Марселе завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ренна», в составе которого голы забили Вахби Хазри (2-я минута), Бенжамен Буриго (10) и Жорис Ньяньон (70). У хозяев отличился Морган Сансон (87). В добавленное время форвард «Ренна» Ндомбе Мубеле не смог реализовать пенальти.

«Ренн» одержал первую победу в текущем чемпионате и в следующем туре 17 сентября примет «Ниццу». «Марсель» в этот же день сыграет на выезде с «Амьеном».

10.09.2017 22:00 основной раунд: 5-й тур Velodrome
Марсель 1:3 Ренн
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Руди Гарсия Кристиан Гуркюфф
Голы
87′ Морган Сансон 8
  Вахби Хазри 2′
14 Бенжамен Буриго 10′
5 Жорис Гнаньон 70′
Нереализованные пенальти
9 Н. Мубеле 90+2′
Составы
Стив Манданда 30
27′ Патрис Эвра 21
29′ Адиль Рами 23
15′ Морган Сансон 8
88′ Грегори Сертик 22
Флориан Товен 26
Димитри Пайет 10
Валер Жермен 28
38′ Хироки Сакаи 2
Буна Сарр 17
61′ 72′ Аймен Абденнур 13
90′ Жорже Пиреш Роланду 6
58′ Максим Лопес 27
Андре-Франк Замбо 29
40 Томаш Коубек
5 Жорис Гнаньон
24 Людовик Бааль
27 Амари Траоре
33 Жерзино Ниамси
7 Исмаила Сарр
10 Саньин Прцич
14 Бенжамен Буриго
9 Ндомбе Мубеле
8 Вахби Хазри 60′
17 Фету Мауасса
21 Бенжамен Андре 87′ 83′
12 Джеймс Леа Силики
Статистика
6 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 4
5 Угловые 2
18 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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