«Ренн» одержал первую победу в чемпионате Франции, обыграв в 5-м туре «Марсель»
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Ренна» одержали первую победу в текущем чемпионате Франции, обыграв на выезде в 5-м туре «Марсель».
Воскресная игра в Марселе завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ренна», в составе которого голы забили Вахби Хазри (2-я минута), Бенжамен Буриго (10) и Жорис Ньяньон (70). У хозяев отличился Морган Сансон (87). В добавленное время форвард «Ренна» Ндомбе Мубеле не смог реализовать пенальти.
«Ренн» одержал первую победу в текущем чемпионате и в следующем туре 17 сентября примет «Ниццу». «Марсель» в этот же день сыграет на выезде с «Амьеном».
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Кристиан Гуркюфф
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|6
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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