Бибиана Штайнхаус: Жду, чтобы все вернулось в нормальное русло

«Для нас главное — это не оказаться в центре внимания по окончании 90 минут. Нам это удалось, поэтому мы очень довольны. Я лишь чувствую облегчение, потому что все закончилось. Жду завтрашнего дня, жду, чтобы все вернулось в нормальное русло. Что касается шумихи вокруг меня, то я просто не читала никаких газет, — сказала рефери.

Напомним, что Штайнхаус стала первой женщиной, отработавшей матч бундеслиги в качестве главного арбитра.

Источник: sports.ru