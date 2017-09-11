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11 сентября 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Prosports.kz

Бибиана Штайнхаус: Жду, чтобы все вернулось в нормальное русло

Бибиана Штайнхаус рассказала о работе на матче третьего тура немецкой бундеслиги между «Гертой» и «Вердером».

«Для нас главное — это не оказаться в центре внимания по окончании 90 минут. Нам это удалось, поэтому мы очень довольны. Я лишь чувствую облегчение, потому что все закончилось. Жду завтрашнего дня, жду, чтобы все вернулось в нормальное русло. Что касается шумихи вокруг меня, то я просто не читала никаких газет, — сказала рефери.

Напомним, что Штайнхаус стала первой женщиной, отработавшей матч бундеслиги в качестве главного арбитра.

Источник: sports.ru
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