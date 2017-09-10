Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Русенборг» обыграл «Стрёмсгодсет»

На 61-й минуте Никлас Бендтнер счёт открыл, а на 69-й минуте окончательный результат установил Самуэль Адегбенро.

В таблице норвежского чемпионата «Русенборг» располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.