Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Русенборг» обыграл «Стрёмсгодсет»
«Русенборг», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 21-го тура чемпионата Норвегии в гостях со счётом 2:0 обыграл «Стрёмсгодсет».
На 61-й минуте Никлас Бендтнер счёт открыл, а на 69-й минуте окончательный результат установил Самуэль Адегбенро.
В таблице норвежского чемпионата «Русенборг» располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.
Первый матч между «Зенитом» и «Русенборгом» состоится в
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