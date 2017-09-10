Сын Тюрама забил гол в высшем французском дивизионе через 23 года после отца
Нападающий «Генгама» Марку Тюрам, являющийся сыном чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама, забил свой первый гол в Лиге 1.
20-летний форвард отличился на 71-й минуте матча 5-го тура чемпионата Франции с «Лионом», что не спасло «Генгам» от гостевого поражения со счётом 1:2.
Сын Тюрама забил спустя 23 года, шесть месяцев и 22 дня после первого гола в элите французского футбола его отца, сообщает L'Équipe.
Лилиан Тюрам свой первый гол в высшем дивизионе забил 19 февраля 1994 года, выступая за «Монако».
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10.09.2017 18:00
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основной раунд: 5-й тур
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Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
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- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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