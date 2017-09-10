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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30960193/
10 сентября 2017, 22:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сын Тюрама забил гол в высшем французском дивизионе через 23 года после отца

Нападающий «Генгама» Марку Тюрам, являющийся сыном чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама, забил свой первый гол в Лиге 1.

20-летний форвард отличился на 71-й минуте матча 5-го тура чемпионата Франции с «Лионом», что не спасло «Генгам» от гостевого поражения со счётом 1:2.

Сын Тюрама забил спустя 23 года, шесть месяцев и 22 дня после первого гола в элите французского футбола его отца, сообщает L'Équipe.

Лилиан Тюрам свой первый гол в высшем дивизионе забил 19 февраля 1994 года, выступая за «Монако».

10.09.2017 18:00 основной раунд: 5-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 2:1 Генгам
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Брюно Женезьо Антуан Комбуаре
Голы
19′ Мариано Диас 9
72′ Набиль Фекир 18
21 Маркус Тюрам 71′
Составы
Антони Лопеш 1
83′ Антониу Марселу 6
Жереми Морель 15
Фернанду де Оливейра Марсал 20
Мемфис Депай 11
Набиль Фекир 18
Люка Тузар 29
Мариано Диас 9
67′ Рафаэл да Силва 4
Кенни Тете 23
28′ 51′ Кристофер Мартинс 25
Жордан Ферри 12
88′ Бертран Траоре 10
Максвел Гнали Корне 27
1 Карл-Юхан Юнссон
2 Жордан Икоко
15 Жереми Сорбон
29 Кристоф Кербрат
5 Мустафа Диалло
8 Люка До
21 Маркус Тюрам
23 Джимми Бриан
3 Педру Ребошу 63′ 32′
20 Феликс Эбоа Эбоа
17 Этьен Дидо 78′
7 Людовик Блас 82′
9 Абдул Раззаги Камара 63′
24 Маркюс Коко
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
3 Угловые 6
16 Фолы 16
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Генгам
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