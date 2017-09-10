Сын Тюрама забил гол в высшем французском дивизионе через 23 года после отца

20-летний форвард отличился на 71-й минуте матча 5-го тура чемпионата Франции с «Лионом», что не спасло «Генгам» от гостевого поражения со счётом 1:2.

Сын Тюрама забил спустя 23 года, шесть месяцев и 22 дня после первого гола в элите французского футбола его отца, сообщает L'Équipe.

Лилиан Тюрам свой первый гол в высшем дивизионе забил 19 февраля 1994 года, выступая за «Монако».