«Динамо» (Киев) разгромило «Александрию» в 8-м туре чемпионата Украины по футболу

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Воскресная игра в Киеве завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Евгений Хачериди (52-я минута), Дьёмерси Мбокани (65) и Виктор Цыганков (68).

«Динамо», которое пока не проигрывает в текущем чемпионате (шесть побед, одна ничья), свой следующий матч проведет 17 сентября на выезде против донецкого «Олимпика». «Александрия» (четыре поражения, четыре ничьи) 16 сентября примет «Сталь» (Каменское).