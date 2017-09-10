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10 сентября 2017, 22:33 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Динамо» (Киев) разгромило «Александрию» в 8-м туре чемпионата Украины по футболу

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Футболисты киевского «Динамо» на своем поле нанесли поражение «Александрии» в матче восьмого тура чемпионата Украины.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты киевского Динамо на своем поле нанесли поражение Александрии в матче восьмого тура чемпионата Украины. Увеличить
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Воскресная игра в Киеве завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Евгений Хачериди (52-я минута), Дьёмерси Мбокани (65) и Виктор Цыганков (68).

«Динамо», которое пока не проигрывает в текущем чемпионате (шесть побед, одна ничья), свой следующий матч проведет 17 сентября на выезде против донецкого «Олимпика». «Александрия» (четыре поражения, четыре ничьи) 16 сентября примет «Сталь» (Каменское).

10.09.2017 19:30 основной раунд: 8-й тур
Динамо К 3:0 Александрия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Ребров Владимир Шаран
Голы
52′ Хачериди Е.  
65′ Мбокани Д.  
68′ Цыганков В.  
Составы
Коваль М. 35
Пиварич Й. 23
Цыганков В. 15
Хачериди Е. 34
Кадар Т. 44
Морозюк Н. 9
89′ Сидорчук С. 16
Буяльский В. 29
70′ Гармаш Д. 19
Мораес Ж.  
45′ 79′ Гонсалес Д. 25
Шепелев В.  
70′ Мбокани Д. 70
Кравец А.  
79 Панькив Ю.
29 Бацула А.
5 Valeri Bondarenko
17 Гитченко А.
20 Пашаев П.
15 Запорожан А.
44 Банада Е. 56′
11 Цуриков А.
22 Грыцук В. 71′
  Каленчук М.
27 Старенький С. 57′
  Артем Полярус
18 Artem Sitalo 76′
  Виталий Пономар
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
14 Удары (всего) 1
9 Удары в створ 1
9 Угловые 4
19 Фолы 25
5 Офсайды 2
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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