«Динамо» (Киев) разгромило «Александрию» в 8-м туре чемпионата Украины по футболу
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Футболисты киевского «Динамо» на своем поле нанесли поражение «Александрии» в матче восьмого тура чемпионата Украины.
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Воскресная игра в Киеве завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Евгений Хачериди (52-я минута), Дьёмерси Мбокани (65) и Виктор Цыганков (68).
«Динамо», которое пока не проигрывает в текущем чемпионате (шесть побед, одна ничья), свой следующий матч проведет 17 сентября на выезде против донецкого «Олимпика». «Александрия» (четыре поражения, четыре ничьи) 16 сентября примет «Сталь» (Каменское).
|10.09.2017 19:30
|основной раунд: 8-й тур
|Динамо К
|3:0
|Александрия
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Сергей Ребров
|Владимир Шаран
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
|14
|Удары (всего)
|1
|9
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|25
|5
|Офсайды
|2
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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