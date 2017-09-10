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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30959955/
10 сентября 2017, 22:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Торино» вырвали победу у «Беневенто» в концовке матча чемпионата Италии

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Футболисты «Торино» одержали победу над «Беневенто» в концовке выездного матча третьего тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Беневенто, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный мяч забил Яго Фальке на третьей добавленной к основному времени игры минуте.

«Торино» набрал 7 очков и вышел на четвертое место в таблице серии А, «Беневенто» потерпел третье поражение в трех матчах нового сезона.

10.09.2017 19:00 основной раунд: 3-й тур Stadio Ciro Vigorito
Беневенто 0:1 Торино
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Марко Барони Синиша Михайлович
Голы
14 Сильва Яго Фальке (А. Ляич) 90+3′
Составы
Вид Белец 1
Гаэтано Летиция 3
Фабио Лучони 5
Лоренцо Венути 23
Лука Антей 88
45+1′ Данило Катальди 8
68′ Ледиан Мемушай 20
Массимо Кода 11
67′ Марко Д`Алессандро 7
Ашраф Лазар 77
84′ Амато Чичиретти 10
Лоренцо Дель Пинто 4
72′ Пьетро Йеммелло 33
Георге Пушкаш 32
39 Сальваторе Сиригу
3 Кристиан Молинаро
24 Эмилиано Моретти 32′
29 Лоренцо Де Сильвестри
33 Николя Нкулу
88 Томас Ринкон 54′
9 Андреа Белотти
10 Адем Ляич
14 Сильва Яго Фальке
22 Джоэль Оби 10′
6 Африйе Акуа 57′
8 Даниэле Базелли
11 М`Бай Ньянг 73′
21 Алехандро Беренгер
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 6
2 Угловые 10
13 Фолы 22
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Розарио Абиссо (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Беневенто
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