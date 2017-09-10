Футболисты «Торино» вырвали победу у «Беневенто» в концовке матча чемпионата Италии
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Торино» одержали победу над «Беневенто» в концовке выездного матча третьего тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Беневенто, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный мяч забил Яго Фальке на третьей добавленной к основному времени игры минуте.
«Торино» набрал 7 очков и вышел на четвертое место в таблице серии А, «Беневенто» потерпел третье поражение в трех матчах нового сезона.
Главные тренеры
|Марко Барони
|Синиша Михайлович
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|10
|13
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Розарио Абиссо (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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