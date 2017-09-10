Футболисты «Торино» вырвали победу у «Беневенто» в концовке матча чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Беневенто, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный мяч забил Яго Фальке на третьей добавленной к основному времени игры минуте.

«Торино» набрал 7 очков и вышел на четвертое место в таблице серии А, «Беневенто» потерпел третье поражение в трех матчах нового сезона.