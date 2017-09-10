«Сельта» обыграла «Алавес» в домашнем матче чемпионата Испании по футболу

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 34-й минуте забил Максимилиано Гомес.

«Сельта» одержала первую победу в сезоне после двух поражений, «Алавес» потерпел третье поражение в трех матчах.