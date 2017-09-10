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10 сентября 2017, 22:21 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Сельта» обыграла «Алавес» в домашнем матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Футболисты «Сельты» переиграли на своем поле «Алавес» в домашнем матче третьего тура чемпионата Испании.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты <span class=error>Сельты</span> переиграли на своем поле <span class=error>Алавес</span> в домашнем матче третьего тура чемпионата Испании. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 34-й минуте забил Максимилиано Гомес.

«Сельта» одержала первую победу в сезоне после двух поражений, «Алавес» потерпел третье поражение в трех матчах.

10.09.2017 19:30 основной раунд: 3-й тур Balaidos
Сельта 1:0 Алавес
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хуан Карлос Унсуэ Луис Субельдия
Голы
34′ Макси Гомес (П. Систо) 7
Составы
Серхио Альварес 1
Уго Мальо 2
44′ Хонатан Хонни Кастро 19
Густаво Даниэль Кабраль 22
Станислав Лоботка 14
Даниэль Васс 18
90+4′ Макси Гомес 7
52′ Яго Аспас 10
74′ Андреу Фонтас 3
Серхио Гомес 20
88′ Пионе Систо 11
Эмре Мор 21
68′ 81′ Руис Хосабед Санчес 16
Пабло Эрнандес 8
1 Фернандо Флорес Пачеко
2 Мартин Карлос Вигарай 66′
4 Руано Дельгадо Алексис 86′
12 Родригу Эли
10 Оскар Ромеро
16 Даниель Торрес 80′
18 Исла Томас Пина
17 Альфонсо Педраса
21 Энцо Зидан 58′
24 Мунир Эль-Хаддади
14 Хорхе Франко Бурги 71′
11 Перес Ибаи Гомес 89′
15 Боян Кркич 79′
7 Рубен Собрино
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 3
9 Угловые 4
17 Фолы 17
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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