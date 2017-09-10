«Сельта» обыграла «Алавес» в домашнем матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Сельты» переиграли на своем поле «Алавес» в домашнем матче третьего тура чемпионата Испании.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 34-й минуте забил Максимилиано Гомес.
«Сельта» одержала первую победу в сезоне после двух поражений, «Алавес» потерпел третье поражение в трех матчах.
Главные тренеры
|Хуан Карлос Унсуэ
|Луис Субельдия
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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