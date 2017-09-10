Футболисты «Шальке» дома обыграли «Штутгарт» в матче 3-го тура чемпионата Германии
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Футболисты гельзенкирхенского «Шальке» на своем поле обыграли «Штутгарт» в матче третьего тура чемпионата Германии.
Игра, прошедшая в воскресенье в Гельзенкирхене, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Набиль Бенталеб (4-я минута, с пенальти), Налдо (47) и Гвидо Бургшталлер (48). У «Штутгарта» отличился Шадрак Аколо (40).
Следующий матч «Шальке» проведет 16 сентября на выезде против бременского «Вердера». «Штутгарт» в этот же день примет «Вольфсбург».
|10.09.2017 19:00
|основной раунд: 3-й тур
|Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Ханнес Вольф
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Франк Вилленборг (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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