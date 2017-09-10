Футболисты «Шальке» дома обыграли «Штутгарт» в матче 3-го тура чемпионата Германии

Игра, прошедшая в воскресенье в Гельзенкирхене, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Набиль Бенталеб (4-я минута, с пенальти), Налдо (47) и Гвидо Бургшталлер (48). У «Штутгарта» отличился Шадрак Аколо (40).

Следующий матч «Шальке» проведет 16 сентября на выезде против бременского «Вердера». «Штутгарт» в этот же день примет «Вольфсбург».