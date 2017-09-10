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10 сентября 2017, 22:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Шальке» дома обыграли «Штутгарт» в матче 3-го тура чемпионата Германии

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Футболисты гельзенкирхенского «Шальке» на своем поле обыграли «Штутгарт» в матче третьего тура чемпионата Германии.

Игра, прошедшая в воскресенье в Гельзенкирхене, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Набиль Бенталеб (4-я минута, с пенальти), Налдо (47) и Гвидо Бургшталлер (48). У «Штутгарта» отличился Шадрак Аколо (40).

Следующий матч «Шальке» проведет 16 сентября на выезде против бременского «Вердера». «Штутгарт» в этот же день примет «Вольфсбург».

10.09.2017 19:00 основной раунд: 3-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Шальке-04 3:1 Штутгарт
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Доменико Тедеско Ханнес Вольф
Голы
4′ Набиль Бенталеб 10
47′ Роналду Апаресиду Родригес Налду (Б. Очипка) 29
48′ Гвидо Бургшталлер (А. Арит) 19
19 Чадрак Аколо (Й. Брекало) 40′
Составы
Ральф Ферманн 1
Матия Настасич 5
Тило Керер 20
Бастиан Очипка 24
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Леон Горецка 8
Евгений Коноплянка 11
Бенжамен Стамбули 17
45′ Макс Майер 7
Даниэль Калиджури 18
45′ Набиль Бенталеб 10
Гвидо Бургшталлер 19
76′ Амин Арит 25
82′ Уэстон Маккенни 2
16 Рон-Роберт Цилер
3 Деннис Аого
5 Тимо Баумгартль
21 Бенжамен Павар
35 Марцин Каминьски
7 Йосип Брекало
20 Кристиан Гентнер
9 Симон Теродде
32 Андреас Бек 72′
11 Такума Асано
19 Чадрак Аколо 59′
14 Анастасиос Донис 63′
23 Орель Мангаля 62′
6 Сантьяго Аскасибар
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 2
2 Угловые 1
15 Фолы 19
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Франк Вилленборг (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
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Штутгарт
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