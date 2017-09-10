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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30959928/
10 сентября 2017, 22:00 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Артем Милевский помог брестскому «Динамо» разгромить «Ислочь»

В поединке 21-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» в родных стенах крупно одолело «Ислочь» (4:1).

ДИНАМО — ИСЛОЧЬ — 4:1

Брест. 10 сентября. ОСК «Брестский». 20.00. Судьи — Е. Наумов, А. Гусев (оба — Минск), М. Комаровский (Орша).

ДИНАМО: Малерб — Витус, Лебедев, Гаврилович (к), Веретило — Легчилин (Премудров, 77) — Седько, Торрес (Бабаво, 89), Осучукву, Нехайчик (Милевский, 77) — Нивалдо. Запасные: Докаль, Алисейко, Аврамия.

ИСЛОЧЬ: Туранок — Логинов, Кирильчик, Бубнов, Шагойко — Букаткин (Побудей, 76), Валеев — Патоцкий (Ивашко, 60), Комаровский, Слабашевич — Холодинский (к) (Балашов, 46). Запасные: Шелихов, Ясюкевич, Тараканов, Зюлев.

ГОЛЫ: 1:0 — Легчилин (10). 2:0 — Седько (39). 3:0 — Торрес (57). 3:1 — Кирильчик (75). 4:1 — Милевский (87).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Веретило (34). Логинов (43). Витус (46+). Лебедев (67). Бубнов (84). Туранок (87). Нивалдо (87).

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