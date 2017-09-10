Росицки забил за «Спарту» впервые с 2000 года и помог команде обыграть «Карвину»

Встреча проходила на стадионе «Дженерали Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей отличились хавбек Томаш Росицки и защитник Давид Говорка. Для Росицки этот гол стал первым за клуб с 2000 года. 36-летний футболист является воспитанником «Спарты», из которой в 2001 году он перешёл в дортмундскую «Боруссию», а затем выступал за лондонский «Арсенал». Томаш вернулся в родной клуб в 2016 году.

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев участия в этой встрече не принимал, просидев весь матч на скамейке запасных.