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10 сентября 2017, 21:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Росицки забил за «Спарту» впервые с 2000 года и помог команде обыграть «Карвину»

В матче 6-го тура чемпионата Чехии «Спарта» принимала на своём поле «Карвину».

Встреча проходила на стадионе «Дженерали Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей отличились хавбек Томаш Росицки и защитник Давид Говорка. Для Росицки этот гол стал первым за клуб с 2000 года. 36-летний футболист является воспитанником «Спарты», из которой в 2001 году он перешёл в дортмундскую «Боруссию», а затем выступал за лондонский «Арсенал». Томаш вернулся в родной клуб в 2016 году.

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев участия в этой встрече не принимал, просидев весь матч на скамейке запасных.

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