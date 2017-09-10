«Лион» обыграл «Генгам» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Лиона» на своем поле победили «Генгам» в матче пятого тура чемпионата Франции.
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Воскресная игра в Лионе завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Мариано (19-я минута) и Набиль Фекир (72). У «Генгама» отличился Маркус Тюрам (71).
«Лион» одержал три победы и дважды сыграл вничью в пяти турах нового сезона чемпионата Франции. Следующим соперником «ткачей» будет «Пари Сен-Жермен», встреча пройдет в Париже 17 сентября, «Генгам» днем ранее примет «Лилль».
|10.09.2017 18:00
|основной раунд: 5-й тур
|Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
|Брюно Женезьо
|Антуан Комбуаре
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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