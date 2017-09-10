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10 сентября 2017, 20:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лион» обыграл «Генгам» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Футболисты «Лиона» на своем поле победили «Генгам» в матче пятого тура чемпионата Франции.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Футболисты Лиона на своем поле победили <span class=error>Генгам</span> в матче пятого тура чемпионата Франции. Увеличить
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Воскресная игра в Лионе завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Мариано (19-я минута) и Набиль Фекир (72). У «Генгама» отличился Маркус Тюрам (71).

«Лион» одержал три победы и дважды сыграл вничью в пяти турах нового сезона чемпионата Франции. Следующим соперником «ткачей» будет «Пари Сен-Жермен», встреча пройдет в Париже 17 сентября, «Генгам» днем ранее примет «Лилль».

10.09.2017 18:00 основной раунд: 5-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 2:1 Генгам
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Брюно Женезьо Антуан Комбуаре
Голы
19′ Мариано Диас 9
72′ Набиль Фекир 18
21 Маркус Тюрам 71′
Составы
Антони Лопеш 1
83′ Антониу Марселу 6
Жереми Морель 15
Фернанду де Оливейра Марсал 20
Мемфис Депай 11
Набиль Фекир 18
Люка Тузар 29
Мариано Диас 9
67′ Рафаэл да Силва 4
Кенни Тете 23
28′ 51′ Кристофер Мартинс 25
Жордан Ферри 12
88′ Бертран Траоре 10
Максвел Гнали Корне 27
1 Карл-Юхан Юнссон
2 Жордан Икоко
15 Жереми Сорбон
29 Кристоф Кербрат
5 Мустафа Диалло
8 Люка До
21 Маркус Тюрам
23 Джимми Бриан
3 Педру Ребошу 63′ 32′
20 Феликс Эбоа Эбоа
17 Этьен Дидо 78′
7 Людовик Блас 82′
9 Абдул Раззаги Камара 63′
24 Маркюс Коко
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
3 Угловые 6
16 Фолы 16
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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