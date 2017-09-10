«Лион» обыграл «Генгам» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции

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Воскресная игра в Лионе завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Мариано (19-я минута) и Набиль Фекир (72). У «Генгама» отличился Маркус Тюрам (71).

«Лион» одержал три победы и дважды сыграл вничью в пяти турах нового сезона чемпионата Франции. Следующим соперником «ткачей» будет «Пари Сен-Жермен», встреча пройдет в Париже 17 сентября, «Генгам» днем ранее примет «Лилль».