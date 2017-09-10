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10 сентября 2017, 20:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Ньюкасла» обыграли на выезде «Суонси» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Футболисты «Ньюкасл Юнайтед» на выезде обыграли «Суонси Сити» в матче четвертого тура чемпионата Англии.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Футболисты Ньюкасл Юнайтед на выезде обыграли <span class=error>Суонси</span> Сити в матче четвертого тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Суонси в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 76-й минуте Джамаал Ласселс.

«Ньюкасл» одержал вторую победу подряд и с 6 очками поднялся на 10-е место в таблице премьер-лиги. «Суонси» с 4 очками занимает 15-ю строчку.

10.09.2017 18:00 основной раунд: 4-й тур Либерти
Суонси 0:1 Ньюкасл Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Боб Брэдли Рафаэль Бенитес
Голы
  Ласкеллес Дж. 76′
Составы
Фабиански Л. 1
Ольссон Март. 16
Абрахам Т. 10
Моусон А. 6
Фернандес Ф. 33
48′ Нотон К. 26
Клукас С. 17
80′ Фер Л. 8
Айю Дж. 18
86′ Кэрролл Т. 14
Нарсинг Л.  
69′ Ренату Санчеш 35
Бони В.  
1 Эллиот Р.
27 Хесус Гамес Д.
2 Кларк С.
6 Ласкеллес Дж.
19 Манкильо Х.
23 Мерино М.
11 Ритчи М. 49′
17 Перес А..
21 "Хоселу" 79′
  Гэйл Д. 87′
14 Хэйден И. 70′ 8′
  Диаме М.
7 Мерфи Дж. 59′
  Атсу К.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
13 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 10
7 Угловые 5
11 Фолы 15
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майк Джоунс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ньюкасл Юнайтед
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