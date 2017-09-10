Футболисты «Ньюкасла» обыграли на выезде «Суонси» в матче чемпионата Англии

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Встреча, прошедшая в Суонси в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 76-й минуте Джамаал Ласселс.