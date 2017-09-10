Футболисты «Ньюкасла» обыграли на выезде «Суонси» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Ньюкасл Юнайтед» на выезде обыграли «Суонси Сити» в матче четвертого тура чемпионата Англии.
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Встреча, прошедшая в Суонси в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 76-й минуте Джамаал Ласселс.
«Ньюкасл» одержал вторую победу подряд и с 6 очками поднялся на 10-е место в таблице
|10.09.2017 18:00
|основной раунд: 4-й тур
|Либерти
|Суонси
|0:1
|Ньюкасл Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Боб Брэдли
|Рафаэль Бенитес
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
|13
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|10
|7
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Майк Джоунс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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