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10 сентября 2017, 20:40 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ФК «Локомотив» по ЛЕ «Шериф» обыграл «Сперанцу» в матче чемпионата Молдавии

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Тираспольский «Шериф», являющийся соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы по футболу, обыграл на выезде «Сперанцу» в матче девятого тура чемпионата Молдавии.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Сперанцы», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У «Шерифа» мячи забили Зигуй Бадибанга (9-я минута) и Виталие Дамашкан (23).

«Шериф» одержал седьмую победу при двух ничьих и лидирует в турнирной таблице чемпионата Молдавии с 23 очками в активе.

Матчи группы F Лиги Европы между «Локомотивом» и «Шерифом» пройдут 19 октября в Тирасполе и 2 ноября в Москве.

Шериф
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