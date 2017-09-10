«Городея» одержала волевую победу над «Витебском»
«Городея» в поединке 21-го тура чемпионата Беларуси обыграла «Витебск» со счетом 3:2.
ГОРОДЕЯ — ВИТЕБСК — 3:2
Городея. 10 сентября. Стадион «Городея». 18.00. Судьи — Д. Доля (Гродно), С. Теслюк, А. Гетиков (оба — Гомель).
ГОРОДЕЯ: Романюк — Назаренко, Павлючек, Шестиловский, Йоксимович — Башилов, Велкер — Шибун, Лебедев (к), Игнатенко (Пархачев, 89) — Дубаич (Воронков, 78). Запасные: Василючек, Ярославский, Усеня, Воловик, Якубович.
ВИТЕБСК: Гущенко (к) — Скитов, Наумов, Карамушка, Тимошенко — Козлов — Квашук (Золотов, 71), Бабичев, Ледесма (Вергейчик, 75), Матвеенко (Соловей, 58) — Волков. Запасные: Щербаков, Залеский, Тихоновский, Шкурин.
ГОЛЫ: 0:1 — Квашук (53). 1:1 — Шибун (60). 2:1 — Игнатенко (67). 2:2 — Волков (80, с пенальти). 3:2 — Велкер (82).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Матвеенко (49). Игнатенко (68).