Соперник ФК «Локомотив» по ЛЕ «Копенгаген» победил «Миттьюлланн» в чемпионате Дании
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. «Копенгаген», который является соперником московского «Локомотива» по групповой стадии Лиги Европы, на своем поле обыграл «Миттьюлланн» в матче чемпионата Дании по футболу.
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Игра, прошедшая в воскресенье в Копенгагене, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:3. Дубль в составе «Копенгагена» сделал Беньямин Вербич (15-я и 60-я минуты), по одному голу забили Пиерос Сотириу (8) и Зека (63).
После восьми туров «Копенгаген» набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, «Миттьюлланн» имеет на один балл больше и располагается на четвертой строчке.
Матчи группового этапа Лиги Европы в группе F между «Локомотивом» и «Копенгагеном» пройдут 14 сентября в Дании и 23 ноября в Москве.
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