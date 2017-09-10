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10 сентября 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ФК «Локомотив» по ЛЕ «Копенгаген» победил «Миттьюлланн» в чемпионате Дании

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. «Копенгаген», который является соперником московского «Локомотива» по групповой стадии Лиги Европы, на своем поле обыграл «Миттьюлланн» в матче чемпионата Дании по футболу.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Копенгаген который является соперником московского Локомотива по групповой стадии Лиги Европы на своем поле обыграл Миттьюлланн в матче чемпионата Дании по футболу. Увеличить
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Игра, прошедшая в воскресенье в Копенгагене, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:3. Дубль в составе «Копенгагена» сделал Беньямин Вербич (15-я и 60-я минуты), по одному голу забили Пиерос Сотириу (8) и Зека (63).

После восьми туров «Копенгаген» набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, «Миттьюлланн» имеет на один балл больше и располагается на четвертой строчке.

Матчи группового этапа Лиги Европы в группе F между «Локомотивом» и «Копенгагеном» пройдут 14 сентября в Дании и 23 ноября в Москве.

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