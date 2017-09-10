Футболисты «Атлетика» на своем поле победили «Жирону» в чемпионате Испании

Воскресная игра в Бильбао завершилась со счетом 2:0. Голы забили Икер Муньяин (25-я минута) и Ариц Адурис (53).

Следующий матч «Атлетик» проведет 17 сентября на выезде против «Лас-Пальмаса», «Жирона» в этот же день примет «Севилью».