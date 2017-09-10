Футболисты «Атлетика» на своем поле победили «Жирону» в чемпионате Испании
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Атлетика» (Бильбао) на своем поле нанесли поражение «Жироне» в матче третьего тура чемпионата Испании.
Воскресная игра в Бильбао завершилась со счетом 2:0. Голы забили Икер Муньяин (25-я минута) и Ариц Адурис (53).
Следующий матч «Атлетик» проведет 17 сентября на выезде против «Лас-Пальмаса», «Жирона» в этот же день примет «Севилью».
Главные тренеры
|Хосе Анхель Сиганда
|Пабло Мачин
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|4
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter