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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30959124/
10 сентября 2017, 19:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Атлетика» на своем поле победили «Жирону» в чемпионате Испании

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Футболисты «Атлетика» (Бильбао) на своем поле нанесли поражение «Жироне» в матче третьего тура чемпионата Испании.

Воскресная игра в Бильбао завершилась со счетом 2:0. Голы забили Икер Муньяин (25-я минута) и Ариц Адурис (53).

Следующий матч «Атлетик» проведет 17 сентября на выезде против «Лас-Пальмаса», «Жирона» в этот же день примет «Севилью».

10.09.2017 17:15 основной раунд: 3-й тур San Mames Barria
Атлетик 2:0 Жирона
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Пабло Мачин
Голы
25′ Гоньи Икер Муниаин (Иньяки Уильямс) 10
53′ Ариц Адурис (Иньяки Уильямс) 20
Составы
Эррерин Буисан Яго 13
90+1′ Эмерик Ляпорт 4
Иньиго Лекуэ 15
Микель Баленсиага 24
Унаи Нуньес 30
68′ Микель Сан-Хосе 6
64′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
Иньяки Уильямс 11
21′ 77′ Беньят Эчеварриа 7
Агер Акече 23
84′ Гоньи Икер Муниаин 10
Сабин Мерино 19
65′ Ариц Адурис 20
Андер Итурраспе 8
1 Горка Ираисос
2 Бернардо Эспиноса 40′
5 Педро Алькала 24′
11 Франсиско Адай 56′
20 Марк Муньеса
8 Пере Понс
24 Гарсиа Фрейре Борха
7 Кристиан Стуани 88′
25 Пабло Маффео 67′
3 Хоан Мохика
6 Алекс Гранель 71′ 27′
12 Дуглас Луис 80′
9 Кристиан Порту 65′
18 Оларенваджу Кайоде
Статистика
4 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 7
6 Угловые 4
20 Фолы 18
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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