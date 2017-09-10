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10 сентября 2017, 19:13 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Лацио» разгромил «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 10 сентября. Римский «Лацио» победил «Милан» со счетом 4:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

<em>ТАСС 10 сентября. </em>Римский <span class=error>Лацио</span> победил Милан со счетом 4:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Италии по футболу. Увеличить
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В составе хозяев голы забили Чиро Иммобиле (38, 42, 48-я минуты) и Луис Альберто (50). У гостей забитым голом отметился Рикардо Монтоливо (56).

На 90-й минуте футболист «Лацио» Марко Пароло получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Изначально начало встречи было запланировано на 16:00, однако матч был перенесен на один час из-за непогоды.

«Лацио» идет на третьем месте в турнирной таблице с семью очками в активе, «Милан» имеет на одно очко меньше и занимает шестую строчку. В следующем туре «Лацио» 17 сентября сыграет в гостях с «Дженоа», в тот же день «Милан» примет «Удинезе».

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