«Лацио» разгромил «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 10 сентября. Римский «Лацио» победил «Милан» со счетом 4:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
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В составе хозяев голы забили Чиро Иммобиле (38, 42, 48-я минуты) и Луис Альберто (50). У гостей забитым голом отметился Рикардо Монтоливо (56).
На 90-й минуте футболист «Лацио» Марко Пароло получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Изначально начало встречи было запланировано на 16:00, однако матч был перенесен на один час
«Лацио» идет на третьем месте в турнирной таблице с семью очками в активе, «Милан» имеет на одно очко меньше и занимает шестую строчку. В следующем туре «Лацио» 17 сентября сыграет в гостях с «Дженоа», в тот же день «Милан» примет «Удинезе».
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