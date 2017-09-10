«Сьон» проиграл «Грассхопперу», Митрюшкин пропустил три гола

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Встреча проходила в Цюрихе на стадионе «Летцигрунд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч.

У хозяев отличились Лукас Андерсен, Эмиль Бергстрём и Рунар Сигурйонссон, у гостей — Марко Шнойвли и Пайтим Касами.

«Сьон» (8 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Грассхоппер» (8 баллов) — восьмой.