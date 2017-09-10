Аршавин: Приятно было отметиться голом после возвращения. Главное, команде удалось набрать хороший ход

«Игра была непростой. Удалось хорошо провести дебют матча, однако затем наши соперники сумели вернуть интригу. Игра получилась интересной, я думаю болельщикам понравилось. Главное, что команде удалось набрать хороший ход. Теперь будем готовиться к предстоящим матчам. Постараемся показать максимальный результат.

Мне было приятно отметиться голом после возвращения. Чувствую себя прекрасно и готов помогать команде, — отметил Аршавин.

Аршавин вышел на замену на 59-й минуте матча и стал автором третьего гола в ворота «Кайсара». Так же голами в победном матче с «Кайсаром» (3:1) отметились Исаэль и Бауыржан Исламхан.

Пятая подряд победа «Кайрата» позволила сократить отставание от «Астаны» до одного балла. Сейчас в активе алматинцев 59 очков. Между тем, для Аршавина этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне КПЛ.

Напомним, что россиянин пропустил четыре игры после травмы, которую он получил в июльском матче с «Атырау».