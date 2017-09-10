Матч чемпионата Германии по футболу впервые обслужила женщина-арбитр

Встречу 3-го тура немецкого чемпионата между берлинской «Гертой» и «Вердером» обслужила 38-летняя Бибиана Штайнхаус. Игра прошла в воскресенье, 10 сентября, и завершилась со счетом 1:1.

За игру Штайнхаус показала единственную желтую карточку — на 36-й минуте полузащитнику берлинцев Перу Шелбреду.

19 августа сообщалось, что семь женщин-арбитров обслужат матчи мужского юношеского чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Das erste <a href="https://twitter.com/hashtag/Bundesliga?src=hash">#Bundesliga</a>-Spiel von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus bleibt bisher noch torlos! <a href="https://twitter.com/hashtag/BSCSVW?src=hash">#BSCSVW</a>-Liveticker: <a href="https://t.co/YCRMOhS0SD">https://t.co/YCRMOhS0SD</a> <a href="https://t.co/7zeKDW33l7">pic.twitter.com/7zeKDW33l7</a></p>— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) <a href="https://twitter.com/Bundesliga_DE/status/906878733633679360">10 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>