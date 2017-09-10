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10 сентября 2017, 18:59 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Матч чемпионата Германии по футболу впервые обслужила женщина-арбитр

В матче немецкой футбольной Бундеслиги впервые в качестве главного арбитра отработала женщина. Об этом сообщается на странице немецкого первенства в Twitter.

Встречу 3-го тура немецкого чемпионата между берлинской «Гертой» и «Вердером» обслужила 38-летняя Бибиана Штайнхаус. Игра прошла в воскресенье, 10 сентября, и завершилась со счетом 1:1.

За игру Штайнхаус показала единственную желтую карточку — на 36-й минуте полузащитнику берлинцев Перу Шелбреду.

19 августа сообщалось, что семь женщин-арбитров обслужат матчи мужского юношеского чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет.

10.09.2017 16:30 основной раунд: 3-й тур Olympiastadion
Герта 1:1 Вердер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Паль Дардаи Александр Нури
Голы
38′ Мэтью Леки (В. Дарида) 11
6 Томас Делэйни 59′
Составы
Руне Ярстейн 22
Карим Рекик 4
Никлас Штарк 5
Себастьян Лангкамп 15
Марвин Платтенхардт 21
Митчелл Вайзер 23
36′ Пер Сильян Шельбред 3
Мэтью Леки 11
Ведад Ибишевич 19
71′ Владимир Дарида 6
Валентин Штокер 14
66′ Александр Эссвайн 7
Саломон Калу 8
1 Иржи Павленка
4 Роберт Бауэр
5 Людвиг Аугустинссон
13 Милош Велькович
23 Теодор Гебреселассие
26 Людовик Ламин Сане
6 Томас Делэйни
10 Макс Крузе
7 Флориан Кайнц 82′
44 Филипп Баргфреде
35 Максимилиан Эггештайн 90′
8 Жером Гондорф
22 Фин Бартельс 86′
29 Исак Бельфодиль
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
5 Угловые 7
9 Фолы 12
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бибиана Штайнхаус (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Герта
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Вердер
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости Зарубежного футбола

СМИ: Женщина впервые назначена главным судьей на матч чемпионата Германии по футболу

СМИ: Женщина впервые назначена главным судьей на матч чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 4 сентября. Бибиана Штайнхаус назначена главным судьей матча третьего тура чемпионата Германии по футболу между берлинской «Гертой» и бременским «Вердером». Об этом сообщает Die Welt.
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