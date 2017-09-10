Матч чемпионата Германии по футболу впервые обслужила женщина-арбитр
В матче немецкой футбольной Бундеслиги впервые в качестве главного арбитра отработала женщина. Об этом сообщается на странице немецкого первенства в Twitter.
Встречу 3-го тура немецкого чемпионата между берлинской «Гертой» и «Вердером» обслужила 38-летняя Бибиана Штайнхаус. Игра прошла в воскресенье, 10 сентября, и завершилась со счетом 1:1.
За игру Штайнхаус показала единственную желтую карточку — на 36-й минуте полузащитнику берлинцев Перу Шелбреду.
19 августа сообщалось, что семь
Главные тренеры
|Паль Дардаи
|Александр Нури
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Бибиана Штайнхаус (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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