Футболисты «Фиорентины» разгромили на выезде «Верону» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Фиорентины» разгромили на выезде «Верону» в матче третьего тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Вероне в воскресенье, завершилась со счетом 5:0 в пользу флорентийской команды. У победителей отличились Джованни Симеоне (2-я минута), Сириль Терео с пенальти (10), Давиде Астори (24), Жордан Верету (62) и Жил Диаш (89).
«Фиорентина» одержала первую победу в сезоне после двух поражений на старте, «Верона» потерпела второе поражение в трех матчах при одной ничьей.
Результаты других матчей:
«Аталанта» — «Сассуоло» — 2:1,
«Кальяри» — «Кротоне» — 1:0,
«Удинезе» — «Дженоа» — 1:0.
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