Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30958493/
10 сентября 2017, 18:40 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Фиорентины» разгромили на выезде «Верону» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Футболисты «Фиорентины» разгромили на выезде «Верону» в матче третьего тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Вероне в воскресенье, завершилась со счетом 5:0 в пользу флорентийской команды. У победителей отличились Джованни Симеоне (2-я минута), Сириль Терео с пенальти (10), Давиде Астори (24), Жордан Верету (62) и Жил Диаш (89).

«Фиорентина» одержала первую победу в сезоне после двух поражений на старте, «Верона» потерпела второе поражение в трех матчах при одной ничьей.

Результаты других матчей:

«Аталанта» — «Сассуоло» — 2:1,

«Кальяри» — «Кротоне» — 1:0,

«Удинезе» — «Дженоа» — 1:0.

Фиорентина
Новости Матчи Состав Статистика
Верона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 сентября

Россию не пустили на Паралимпиаду-2018 из-за допинга

Российская гимнастка, покорившая сердца болельщиков по всему миру. Фото

Сын бизнесмена и любимец юных дев: наглый российский теннисист покоряет США