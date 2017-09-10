Футболисты «Фиорентины» разгромили на выезде «Верону» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в Вероне в воскресенье, завершилась со счетом 5:0 в пользу флорентийской команды. У победителей отличились Джованни Симеоне (2-я минута), Сириль Терео с пенальти (10), Давиде Астори (24), Жордан Верету (62) и Жил Диаш (89).

«Фиорентина» одержала первую победу в сезоне после двух поражений на старте, «Верона» потерпела второе поражение в трех матчах при одной ничьей.

Результаты других матчей:

«Аталанта» — «Сассуоло» — 2:1,

«Кальяри» — «Кротоне» — 1:0,

«Удинезе» — «Дженоа» — 1:0.