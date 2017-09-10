Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30958489/
10 сентября 2017, 18:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Сент-Этьена» сыграли вничью с «Анже» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Футболисты «Сент-Этьена» сыграли на своем поле вничью с «Анже» в матче пятого тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Сент-Этьене в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Реми Кабелла на первой минуте, гости сравняли счет на девятой минуте с пенальти, который реализовал Тома Маньяни. Команды заканчивали матч в неполных составах после удалений Венсана Пежо («Сент-Этьен», 48) и Энцо Кривелли («Анже», 83).

«Сент-Этьен» набрал 10 очков и идет на третьем месте в таблице Лиги 1, а «Анже» с 7 очками расположился на седьмой строчке.

10.09.2017 16:00 основной раунд: 5-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Сент-Этьен 1:1 Анже
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Гарсия Оскар Стефан Мулен
Голы
1′ Реми Кабелла  
5 Тома Мангани 9′
Составы
Стефан Рюффье 16
Лео Лакруа 4
Саиди Янко 15
Лоик Перрен 24
8′ Ронаэль Пьер-Габриэль 29
Реми Кабелла  
34′ 49′ Венсан Пажо 5
62′ Бриан Дабо 7
Ассан Диуссе 8
46′ Ромен Амума 21
Жонатан Бамба 14
51′ Лоис Диони 9
Дигбо Маига 13
30 Александр Летелье
3 Йоанн Андре 11′
8 Исмаэль Траоре
24 Ромен Тома
25 Абдулай Бамба
5 Тома Мангани
15 Пьеррик Капель
9 Энцо Кривелли 83′
18 Батист Сантамария 85′ 5′
26 Мехди Тахрат
23 Анжело Фюльжини 73′
19 Батист Гийом
7 Карл Токо-Экамби 66′
12 Лассана Кулибали
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 1
8 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 6
1 Угловые 3
9 Фолы 19
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Карим Абед (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анже
Новости Матчи Состав Статистика
Сент-Этьен
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 2 новости  Все новости
6 сентября

Россию не пустили на Паралимпиаду-2018 из-за допинга

Российская гимнастка, покорившая сердца болельщиков по всему миру. Фото

Сын бизнесмена и любимец юных дев: наглый российский теннисист покоряет США