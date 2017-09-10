Футболисты «Сент-Этьена» сыграли вничью с «Анже» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в Сент-Этьене в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Реми Кабелла на первой минуте, гости сравняли счет на девятой минуте с пенальти, который реализовал Тома Маньяни. Команды заканчивали матч в неполных составах после удалений Венсана Пежо («Сент-Этьен», 48) и Энцо Кривелли («Анже», 83).

«Сент-Этьен» набрал 10 очков и идет на третьем месте в таблице Лиги 1, а «Анже» с 7 очками расположился на седьмой строчке.