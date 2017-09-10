Все ближе к развязке

Премьер-Лига

26-й тур

9 сентября



«Астана» — «Атырау» 7:0 (4:0)

Голы: Мужиков 28 (1:0), Мужиков 38 (2:0), Муртазаев 44 (3:0), Томасов 60 (4:0), Граховац 69 (5:0), Твумаси 87 (6:0), Томасов 89 (7:0)



Видно, не вернулись с отпуска футболисты «Атырау», в игре с «Астаной», у которой отсутствовал ряд лидеров, попросту ничего «нефтяники» не показали, неизвестно с чем это связано. Чемпион же продемонстрировал свою прекрасную форму, порадовали особо Серикжан Мужиков и Марин Томасов. Обнадеживающий футбол «Астаны» явно порадовал многих перед встречей Лиги Европы с испанским «Вильярреалом». «Атырау» же надо собраться перед решающими противостояниями сезона.



«Акжайык» — «Окжетпес» 2:0 (1:0)

Голы: Дудченко 42 (1:0), Главина 45 (2:0)



Битва за выживание прошла в Уральске и действительно стала весьма серьезной, несмотря на то, что кокшетауский «Окжетпес» уступил, боролся он до последней минуты. Все решилось в первом тайме, когда в воротах «синегорцев» побывали два гола от Константина Дудченко и Дениса Главины. Эта победа хоть и поможет «Акжайыку», но и креста на шансах «Окжетпеса» не ставит, все еще может быть, разрывы небольшие.

10 сентября



«Иртыш» — «Тобол» 1:2 (0:1)

Голы: Щеткин 41 (0:1), Квекввескири автогол 75 (1:1), Кассай 83 (1:2)



Противостояние за четвертое место состоялось в Павлодаре, где «Тобол» взял верх над не особо то и сопротивлявшимся «Иртышом». В концовке первой половины счет открыл Алексей Щеткин, во втором тайме Ника Квеквескири срезал мяч в свои ворота, но затем грузин со штрафного навесил на Фернандера Кассая, который принес Костанаю победу. К сожалению, сейчас у «Иртыша» не видно желания бороться за еврокубки, похоже, команда просто будет отбывать номер.



«Кайрат» — «Кайсар» 3:1 (2:0)

Голы: Исаэль 14 (1:0), Исламхан 18 (2:0), Джа Джедже 40 (2:1), Аршавин 90+2 (3:1)



Карлос Феррер в матче с кызылординским «Кайсаром» оставил на скамейке запасных Андрея Аршавина и Жерара Гоу, они появились только после перерыва, а в первом тайме голами у «народной команды» отметились Исаэль и Бауыржан Исламхан, у «волков» свой мяч провел Франк Джа Джедже. Во второй сорокапятиминутке казалось, что голов больше не будет, однако в компенсированное время свое мастерство показал Аршавин. Погоня за «Астаной» продолжается.



«Ордабасы» — «Тараз» 1:0 (1:0)

Гол: Ковальчук 41 (1:0)



Упорным получилось противостояние в Шымкенте, куда пожаловал «Тараз». Хозяева поля продолжают «барахлить» в завершении атак, а вот гости хорошо настроили защиту, вот и получилось, что был забит всего один гол, его в концовке первой половины провел украинец Кирилл Ковальчук. «Ордабасы» уже практически гарантировал себе третье место, и наврядли сможет догнать «Кайрат», остается только доигрывать сезон.

«Актобе» — «Шахтер» 2:0 (0:0)

Голы: Валиуллин 53 (1:0), Обрадович 82 (2:0)



Не за поражением ехал в Актобе карагандинский «Шахтер», и в целом не уступил на поле, но забить не сумел, а вот хозяева сделали это дважды во второй половине. Теперь у «Актобе» есть неплохие шансы обойтись даже без переходного матча, а вот «горнякам» надо работать над созданием и завершением атак, дальние удары от сербов хоть и опасны, но на них одних далеко не уедешь, Сергей Хижниченко же пока не радует.