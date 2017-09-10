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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30957239/
10 сентября 2017, 16:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Миланский «Интер» обыграл СПАЛ в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Футболисты миланского «Интера» обыграли СПАЛ в матче третьего тура чемпионата Италии.

Футболисты миланского <span class=error>Интера</span> обыграли СПАЛ в матче третьего тура чемпионата Италии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Мауро Икарди с пенальти (27-я минута) и Иван Перишич (87).

«Интер» одержал третью победу подряд на старте нового сезона и с 9 очками идет на втором месте в таблице, СПАЛ потерпел первое поражение и с 4 очками занимает девятую строчку.

10.09.2017 13:30 основной раунд: 3-й тур Giuseppe Meazza
Интер 2:0 СПАЛ
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Леонардо Семпличи
Голы
27′ Мауро Икарди 9
87′ Иван Перишич 44
Составы
Самир Ханданович 1
Миранда 25
Далберт 29
30′ Данило Д`Амброзио 33
Милан Шкриньяр 37
58′ Роберто Гальярдини 5
Мауро Икарди 9
Иван Перишич 44
66′ Жоау Мариу 10
Марсело Брозович 77
78′ Борха Валеро 20
Матиас Весино 11
88′ Антонио Кандрева 87
Эдер 23
1 Альфред Гомис
15 Саули Вяйсянен
21 Бартош Саламон
23 Франческо Викари 23′
28 Паскуале Скьяттарелла
29 Мануэль Лаццари
33 Филиппо Коста
22 Марко Боррьелло
20 Лука Мора 78′ 45′
88 Альберто Грасси
77 Федерико Вивиани 85′
9 Федерико Бонаццоли
43 Альберто Палоски 65′
7 Мирко Антенуччи
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Клаудио Гавиллуччи (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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