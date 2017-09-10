Миланский «Интер» обыграл СПАЛ в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Футболисты миланского «Интера» обыграли СПАЛ в матче третьего тура чемпионата Италии.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Мауро Икарди с пенальти (27-я минута) и Иван Перишич (87).
«Интер» одержал третью победу подряд на старте нового сезона и с 9 очками идет на втором месте в таблице, СПАЛ потерпел первое поражение и с 4 очками занимает девятую строчку.
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Леонардо Семпличи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Клаудио Гавиллуччи (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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