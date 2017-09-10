Миланский «Интер» обыграл СПАЛ в матче чемпионата Италии

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Мауро Икарди с пенальти (27-я минута) и Иван Перишич (87).

«Интер» одержал третью победу подряд на старте нового сезона и с 9 очками идет на втором месте в таблице, СПАЛ потерпел первое поражение и с 4 очками занимает девятую строчку.