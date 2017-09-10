Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30955453/
10 сентября 2017, 12:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барса» в дерби уничтожает «Эспаньол», «Реал» вновь теряет очки

5 главных событий 3-го тура чемпионата Испании.

5 главных событий 3-го тура чемпионата Испании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«РЕАЛ» ОЧЕНЬ СКУЧАЕТ ПО РОНАЛДУ

В двух матчах против «Валенсии» и «Леванте» «сливочные» нанесли 40 ударов по воротам (22 и 18, соответственно). Лишь три из них завершились взятием ворот. В отсутствие Криштиану Роналду, продолжающего отбывать длительную дисквалификацию, «Реал» столкнулся с серьезной проблемой — некому хладнокровно завершать атаки. Мяч просто не хочет идти в сетку после ударов Бензема и Бэйла, а у Марко Асенсио не всегда случаются урожайные дни.

В субботу француз на месяц выбыл из-за травмы, валлиец упустил два вернейших момента, и столичный клуб в итоге потерял уже 4 очка на старте сезона, впервые с 1995 года не сумев победить в двух первых домашних играх чемпионата. Еще и Марселу получил красную карточку за грубую игру — новый сезон только начался, а футболисты «Реала» уже заработали на одно удаление больше, чем за весь предыдущий (3 против 2). Все это заставляет болельщиков мадридцев с тоской думать о следующем туре в Сан-Себастьяне. С другой стороны, он станет последним, который пропустит португалец, возвращения которого в «Реале» с каждым днем ждут все больше.

МЕССИ ДЕЛАЕТ ХЕТ-ТРИК, НО ЗАБИВАЕТ ИЗ ОФСАЙДА

После дубля в ворота «Алавеса» аргентинец продолжил наращивать голевой потенциал, отметившись на этот раз хет-триком в ворота «Эспаньола». Правда, первый его гол в дерби был забит из очевидного офсайда, который был оставлен без внимания боковым судьей — возможно, того ослепила блестящая передача Ивана Ракитича, которая вывела Месси к воротам «попугаев». К остальным двум мячам Лео вопросов нет — 42-й хет-трик в карьере и 27-й — в ла лиге. Пике и Суарес дополнили список авторов голов, «Барселона», как масло по хлебу, размазала «Эспаньол» по газону «Камп Ноу», а Эрнесто Вальверде стал третьим тренером, после Джека Гринвелла (1920-е — 30-е) и Хуана Хосе Ногеса (1940-е — 50-е), который побеждал в каталонском дерби по обе стороны баррикад.

СЛАВНЫЙ ДЕБЮТ ДЕМБЕЛЕ

Французского новичка «Барселоны» и самого дорогого футболиста в истории клуба ждали в игре против «Эспаньола» с первых минут, однако Вальверде решил поберечь Дембеле — Усман появился на поле лишь за 20+ минут до конца игры. Это не помешало ему оценить атмосферу дерби и испанского чемпионата вообще: он сразу же получил чувствительный удар по ногам на желтую карточку, а перед самым финальным свистком отметился первым результативным действием в сине-гранатовой футболке — отдал голевой пас на Суареса, который до этого никак не мог попасть в ворота. «Было очень странно играть рядом с лучшими игроками мира», — после дебюта Дембеле еще долго не мог поверить, что все происходящее вокруг — не сон.

«ВАЛЕНСИЯ» ВНОВЬ ОТНИМАЕТ ОЧКИ У ФАВОРИТА

Времена, когда «Валенсия» в игре против «Атлетико» выступала в роли фаворита, еще не вернулись, но они уже гораздо ближе, чем это было в последние годы. Команда Марселино во втором туре подряд играет со столичными грандами и вновь набирает очки — гостевую ничью на «Сантьяго Бернабеу» продолжил мирный исход на «Месталье» в игре с «матрасниками». Перед матчем стадион устроил овацию легенде «Валенсии» Пабло Аймару, которого посмотреть этот матч пригласил лично президент «летучих мышей» Питер Лим.

Шансов на победу у гостей было больше, но Корреа и Вьетто простили хозяев после ошибок отлично отыгравшего в Мадриде Кондогбья. 0:0 — и обе команды пока идут в чемпионате без поражений.

«ХЕТАФЕ» ВСПОМИНАЕТ ВКУС ПОБЕДЫ В ПРИМЕРЕ

Последний раз «Хетафе» побеждал в высшем дивизионе испанского чемпионата 1 мая 2016 года — в гостях у «Депортиво». Последовавший за этим год в сегунде мадридская команда прожила уверенно и быстро, уже этим лето вернувшись обратно в первый дивизион. Мало кто ждал, что дебютная их победа в новом сезоне придется на выездную игру против «Леганеса», но первое в истории южномадридское дерби завершилось в пользу гостей. Хозяева не забили пенальти, упустили массу моментов, и в результате позволили «Хетафе» вспомнить давно забытый вкус победы в примере.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
05 сентября

Главный инсайд дня

Англия в шоке. Такого не было с 2013 года

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси