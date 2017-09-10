«Барса» в дерби уничтожает «Эспаньол», «Реал» вновь теряет очки

«РЕАЛ» ОЧЕНЬ СКУЧАЕТ ПО РОНАЛДУ

В двух матчах против «Валенсии» и «Леванте» «сливочные» нанесли 40 ударов по воротам (22 и 18, соответственно). Лишь три из них завершились взятием ворот. В отсутствие Криштиану Роналду, продолжающего отбывать длительную дисквалификацию, «Реал» столкнулся с серьезной проблемой — некому хладнокровно завершать атаки. Мяч просто не хочет идти в сетку после ударов Бензема и Бэйла, а у Марко Асенсио не всегда случаются урожайные дни.

В субботу француз на месяц выбыл из-за травмы, валлиец упустил два вернейших момента, и столичный клуб в итоге потерял уже 4 очка на старте сезона, впервые с 1995 года не сумев победить в двух первых домашних играх чемпионата. Еще и Марселу получил красную карточку за грубую игру — новый сезон только начался, а футболисты «Реала» уже заработали на одно удаление больше, чем за весь предыдущий (3 против 2). Все это заставляет болельщиков мадридцев с тоской думать о следующем туре в Сан-Себастьяне. С другой стороны, он станет последним, который пропустит португалец, возвращения которого в «Реале» с каждым днем ждут все больше.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡¡Puntazo del <a href="https://twitter.com/hashtag/LevanteUD?src=hash">#LevanteUD</a> en el Estadio Santiago Bernabéu!! ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/OrgullGranota?src=hash">#OrgullGranota</a> <a href="https://t.co/XaAEo1RsSa">pic.twitter.com/XaAEo1RsSa</a></p>— Levante UD (@LevanteUD) <a href="https://twitter.com/LevanteUD/status/906501158591766528">9 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МЕССИ ДЕЛАЕТ ХЕТ-ТРИК, НО ЗАБИВАЕТ ИЗ ОФСАЙДА

После дубля в ворота «Алавеса» аргентинец продолжил наращивать голевой потенциал, отметившись на этот раз хет-триком в ворота «Эспаньола». Правда, первый его гол в дерби был забит из очевидного офсайда, который был оставлен без внимания боковым судьей — возможно, того ослепила блестящая передача Ивана Ракитича, которая вывела Месси к воротам «попугаев». К остальным двум мячам Лео вопросов нет — 42-й хет-трик в карьере и 27-й — в ла лиге. Пике и Суарес дополнили список авторов голов, «Барселона», как масло по хлебу, размазала «Эспаньол» по газону «Камп Ноу», а Эрнесто Вальверде стал третьим тренером, после Джека Гринвелла (1920-е — 30-е) и Хуана Хосе Ногеса (1940-е — 50-е), который побеждал в каталонском дерби по обе стороны баррикад.

СЛАВНЫЙ ДЕБЮТ ДЕМБЕЛЕ

Французского новичка «Барселоны» и самого дорогого футболиста в истории клуба ждали в игре против «Эспаньола» с первых минут, однако Вальверде решил поберечь Дембеле — Усман появился на поле лишь за 20+ минут до конца игры. Это не помешало ему оценить атмосферу дерби и испанского чемпионата вообще: он сразу же получил чувствительный удар по ногам на желтую карточку, а перед самым финальным свистком отметился первым результативным действием в сине-гранатовой футболке — отдал голевой пас на Суареса, который до этого никак не мог попасть в ворота. «Было очень странно играть рядом с лучшими игроками мира», — после дебюта Дембеле еще долго не мог поверить, что все происходящее вокруг — не сон.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BY1hJ3HBBv0/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @o.dembele7</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-09T21:59:09+00:00">Сен 9 2017 в 2:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ВАЛЕНСИЯ» ВНОВЬ ОТНИМАЕТ ОЧКИ У ФАВОРИТА

Времена, когда «Валенсия» в игре против «Атлетико» выступала в роли фаворита, еще не вернулись, но они уже гораздо ближе, чем это было в последние годы. Команда Марселино во втором туре подряд играет со столичными грандами и вновь набирает очки — гостевую ничью на «Сантьяго Бернабеу» продолжил мирный исход на «Месталье» в игре с «матрасниками». Перед матчем стадион устроил овацию легенде «Валенсии» Пабло Аймару, которого посмотреть этот матч пригласил лично президент «летучих мышей» Питер Лим.

Шансов на победу у гостей было больше, но Корреа и Вьетто простили хозяев после ошибок отлично отыгравшего в Мадриде Кондогбья. 0:0 — и обе команды пока идут в чемпионате без поражений.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Qué lindo volver al Mestalla, gracias ?? <a href="https://t.co/ZpKLvyp5Ms">https://t.co/ZpKLvyp5Ms</a></p>— Pablo Aimar (@PabloAimarOK) <a href="https://twitter.com/PabloAimarOK/status/906554495576023041">9 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ХЕТАФЕ» ВСПОМИНАЕТ ВКУС ПОБЕДЫ В ПРИМЕРЕ

Последний раз «Хетафе» побеждал в высшем дивизионе испанского чемпионата 1 мая 2016 года — в гостях у «Депортиво». Последовавший за этим год в сегунде мадридская команда прожила уверенно и быстро, уже этим лето вернувшись обратно в первый дивизион. Мало кто ждал, что дебютная их победа в новом сезоне придется на выездную игру против «Леганеса», но первое в истории южномадридское дерби завершилось в пользу гостей. Хозяева не забили пенальти, упустили массу моментов, и в результате позволили «Хетафе» вспомнить давно забытый вкус победы в примере.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BY0zBfnAHdZ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Getafe C.F. (@getafecf)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-09T15:16:04+00:00">Сен 9 2017 в 8:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>