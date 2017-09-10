«Барса» в дерби уничтожает «Эспаньол», «Реал» вновь теряет очки
5 главных событий 3-го тура чемпионата Испании.
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«РЕАЛ» ОЧЕНЬ СКУЧАЕТ ПО РОНАЛДУ
В двух матчах против «Валенсии» и «Леванте» «сливочные» нанесли 40 ударов по воротам (22 и 18, соответственно). Лишь три из них завершились взятием ворот. В отсутствие Криштиану Роналду, продолжающего отбывать длительную дисквалификацию, «Реал» столкнулся с серьезной проблемой — некому хладнокровно завершать атаки. Мяч просто не хочет идти в сетку после ударов Бензема и Бэйла, а у Марко Асенсио не всегда случаются урожайные дни.
В субботу француз на месяц выбыл
МЕССИ ДЕЛАЕТ
После дубля в ворота «Алавеса» аргентинец продолжил наращивать голевой потенциал, отметившись на этот раз
СЛАВНЫЙ ДЕБЮТ ДЕМБЕЛЕ
Французского новичка «Барселоны» и самого дорогого футболиста в истории клуба ждали в игре против «Эспаньола» с первых минут, однако Вальверде решил поберечь Дембеле — Усман появился на поле лишь за 20+ минут до конца игры. Это не помешало ему оценить атмосферу дерби и испанского чемпионата вообще: он сразу же получил чувствительный удар по ногам на желтую карточку, а перед самым финальным свистком отметился первым результативным действием в
«ВАЛЕНСИЯ» ВНОВЬ ОТНИМАЕТ ОЧКИ У ФАВОРИТА
Времена, когда «Валенсия» в игре против «Атлетико» выступала в роли фаворита, еще не вернулись, но они уже гораздо ближе, чем это было в последние годы. Команда Марселино во втором туре подряд играет со столичными грандами и вновь набирает очки — гостевую ничью на «Сантьяго Бернабеу» продолжил мирный исход на «Месталье» в игре с «матрасниками». Перед матчем стадион устроил овацию легенде «Валенсии» Пабло Аймару, которого посмотреть этот матч пригласил лично президент «летучих мышей» Питер Лим.
Шансов на победу у гостей было больше, но Корреа и Вьетто простили хозяев после ошибок отлично отыгравшего в Мадриде Кондогбья. 0:0 — и обе команды пока идут в чемпионате без поражений.
«ХЕТАФЕ» ВСПОМИНАЕТ ВКУС ПОБЕДЫ В ПРИМЕРЕ
Последний раз «Хетафе» побеждал в высшем дивизионе испанского чемпионата 1 мая 2016 года — в гостях у «Депортиво». Последовавший за этим год в сегунде мадридская команда прожила уверенно и быстро, уже этим лето вернувшись обратно в первый дивизион. Мало кто ждал, что дебютная их победа в новом сезоне придется на выездную игру против «Леганеса», но первое в истории южномадридское дерби завершилось в пользу гостей. Хозяева не забили пенальти, упустили массу моментов, и в результате позволили «Хетафе» вспомнить давно забытый вкус победы в примере.
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