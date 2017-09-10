«Барселона» разгромила «Эспаньол», Месси сделал хет-трик

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Встреча, прошедшая в субботу на «Камп Ноу», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Лионель Месси (26-я, 35-я, 67-я минуты), еще по мячу в активе Жерара Пике (87) и Луиса Суареса (90).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">⏰ Final whistle! FC Barcelona 5-0 Espanyol ⚽️ (Messi x3, Piqué and Suárez) ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/For%C3%A7aBar%C3%A7a?src=hash">#ForçaBarça</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bar%C3%A7aEspanyol?src=hash">#BarçaEspanyol</a> <a href="https://t.co/R5NrGfy1i8">pic.twitter.com/R5NrGfy1i8</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/906617885291941888">9 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Барселона» с 9 очками вышла в лидеры чемпионата, «Эспаньол» (1 очко) — 15-й.