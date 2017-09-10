«Барселона» разгромила «Эспаньол», Месси сделал хет-трик
МОСКВА, 9 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» разгромили «Эспаньол» в матче третьего тура чемпионата Испании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в субботу на «Камп Ноу», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
«Барселона» с 9 очками вышла в лидеры чемпионата, «Эспаньол» (1 очко) — 15-й.
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Санчес Флорес Кике
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter