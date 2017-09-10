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10 сентября 2017, 0:28 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» разгромила «Эспаньол», Месси сделал хет-трик

МОСКВА, 9 сен — Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» разгромили «Эспаньол» в матче третьего тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в субботу на «Камп Ноу», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Лионель Месси (26-я, 35-я, 67-я минуты), еще по мячу в активе Жерара Пике (87) и Луиса Суареса (90).

«Барселона» с 9 очками вышла в лидеры чемпионата, «Эспаньол» (1 очко) — 15-й.

9.09.2017 21:45 основной раунд: 3-й тур Camp Nou
Барселона 5:0 Эспаньол
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Санчес Флорес Кике
Голы
26′ Лионель Месси (И. Ракитич) 10
35′ Лионель Месси (Жорди Альба) 10
67′ Лионель Месси (Жорди Альба) 10
87′ Жерар Пике (И. Ракитич) 3
90′ Луис Суарес (У. Дембеле) 9
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
77′ Андрес Иньеста 8
Андре Гомиш 21
21′ 73′ Серхио Бускетс 5
Паулинью 15
68′ Жерар Деулофеу 16
Усман Дембеле 11
1 Пау Лопес
3 Аарон Кариколь 74′
15 Сильва Давид Лопес 29′
22 Марио Эрмосо
20 Папакули Диоп 84′
18 Хави Фуэго
7 Херард Морено
11 Каррилью Леу Баптистан
4 Мата Виктор Санчес 68′ 60′
2 Марк Наварро
25 Серхи Дардер 75′ 71′
12 Дидак Вила
19 Пабло Пьятти 57′
9 де ла Фуэнте Серхио Гарсия
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 1
8 Угловые 7
11 Фолы 18
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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