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9 сентября 2017, 22:15 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

ТАСС, 9 сентября. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со «Сток Сити» со счетом 2:2 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед лидирует в чемпионате Англии опережая Манчестер Сити по дополнительным показателям. Увеличить
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В составе хозяев два мяча забил Эрик Шупо-Мотинг (43-я и 63-я минуты). У гостей отличились Маркус Рашфорд (45) и Ромелу Лукаку (57).

«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» по дополнительным показателям, у обоих клубов по 10 очков. «Сток Сити» с пятью баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 17 сентября примет «Эвертон», «Сток Сити» в тот же день в гостях сыграет с «Ньюкаслом».

9.09.2017 19:30 основной раунд: 4-й тур Bet365 Stadium
Стоук Сити 2:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Марк Хьюз Жозе Моуринью
Голы
43′ Эрик-Максим Шупо-Мотинг 10
63′ Эрик-Максим Шупо-Мотинг 10
19 Маркус Рэшфорд 45+1′
9 Ромелу Лукаку 57′
Составы
Джек Батленд 1
Курт Зума 6
Кевин Виммер 5
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 10
Даррен Флетчер 24
Эрик Питерс 3
Маме Бирам Диуф 18
Джердан Шачири 22
Джо Аллен 4
45′ Джефф Кэмерон 20
Бруну Мартинс Инди 15
75′ Родригес Руис Хесе 11
Саидо Бераино 9
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
36 Маттео Дармиан
4 Фил Джоунс
3 Эрик Байи
9 Ромелу Лукаку
6 Поль Погба
31 Неманья Матич
22 Генрих Мхитарян 84′
14 Джесси Лингард
21 Андер Агуэра Эррера 72′
8 Хуан Мануэль Мата
19 Маркус Рэшфорд 72′
11 Антони Марсьяль
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 7
5 Угловые 11
8 Фолы 10
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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