«Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев два мяча забил Эрик Шупо-Мотинг (43-я и 63-я минуты). У гостей отличились Маркус Рашфорд (45) и Ромелу Лукаку (57).

«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» по дополнительным показателям, у обоих клубов по 10 очков. «Сток Сити» с пятью баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 17 сентября примет «Эвертон», «Сток Сити» в тот же день в гостях сыграет с «Ньюкаслом».