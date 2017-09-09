«Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
ТАСС, 9 сентября. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со «Сток Сити» со счетом 2:2 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.
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В составе хозяев два мяча забил Эрик
«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» по дополнительным показателям, у обоих клубов по 10 очков. «Сток Сити» с пятью баллами располагается на 10-й строчке.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 17 сентября примет «Эвертон», «Сток Сити» в тот же день в гостях сыграет с «Ньюкаслом».
|9.09.2017 19:30
|основной раунд: 4-й тур
|Bet365 Stadium
|Стоук Сити
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Марк Хьюз
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|11
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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