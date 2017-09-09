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9 сентября 2017, 22:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в чемпионате Германии

ТАСС, 9 сентября. «Хоффенхайм» победил «Баварию» со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.

Мюнхенцы уступили в чемпионате страны впервые с 4 апреля причем тогда они также проиграли Хоффенхайму Увеличить
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Оба мяча забил Марк Ут (27-я и 51-я минуты).

«Бавария» проиграла в чемпионате страны впервые с 4 апреля, тогда команда Карло Анчелотти также на выезде уступила «Хоффенхайму» (0:1). В турнирной таблице лидируют «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» и «Ганновер», в активе которых по семь очков после трех игр. «Бавария» с шесть баллами идет четвертой.

В следующем матче «Бавария» 16 сентября примет «Майнц», «Хоффенхайм» на следующий день дома сыграет с «Гертой».

9.09.2017 19:30 основной раунд: 3-й тур WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Хоффенхайм 2:0 Бавария
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн Карло Анчелотти
Голы
27′ Марк Ут (А. Крамарич) 19
51′ Марк Ут (С. Цубер) 19
Составы
Оливер Бауманн 1
65′ Павел Кадержабек 3
Эрмин Бичакчич 4
30′ Беньямин Хюбнер 21
Ховард Нордтвейт 6
Керем Демирбай 10
Надим Амири 18
Андрей Крамарич 27
63′ 69′ Стивен Цубер 17
Нико Шульц 16
63′ Деннис Гайгер 32
Эуген Полански 8
75′ Марк Ут 19
Филипп Окс 30
1 Мануэль Нойер
5 Матс Хуммельс 90+5′
8 Хави Мартинес
6 Тиагу Алькантара
24 Корантен Толиссо
29 Кингсли Коман
32 Джошуа Киммих
9 Роберт Левандовски
13 Рафинья 78′
7 Франк Рибери
19 Себастьян Руди 57′
10 Арьен Роббен
25 Томас Мюллер 78′
11 Хамес Родригес
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 23
3 Удары в створ 6
2 Угловые 4
15 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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