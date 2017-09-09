«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в чемпионате Германии
ТАСС, 9 сентября. «Хоффенхайм» победил «Баварию» со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
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Оба мяча забил Марк Ут (27-я и 51-я минуты).
«Бавария» проиграла в чемпионате страны впервые с 4 апреля, тогда команда Карло Анчелотти также на выезде уступила «Хоффенхайму» (0:1). В турнирной таблице лидируют «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» и «Ганновер», в активе которых по семь очков после трех игр. «Бавария» с шесть баллами идет четвертой.
В следующем матче «Бавария» 16 сентября примет «Майнц», «Хоффенхайм» на следующий день дома сыграет с «Гертой».
|9.09.2017 19:30
|основной раунд: 3-й тур
|WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
|Хоффенхайм
|2:0
|Бавария
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсманн
|Карло Анчелотти
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|23
|3
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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