«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в чемпионате Германии

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Оба мяча забил Марк Ут (27-я и 51-я минуты).

«Бавария» проиграла в чемпионате страны впервые с 4 апреля, тогда команда Карло Анчелотти также на выезде уступила «Хоффенхайму» (0:1). В турнирной таблице лидируют «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» и «Ганновер», в активе которых по семь очков после трех игр. «Бавария» с шесть баллами идет четвертой.

В следующем матче «Бавария» 16 сентября примет «Майнц», «Хоффенхайм» на следующий день дома сыграет с «Гертой».