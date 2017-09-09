Дубль Балотелли помог «Ницце» разгромить «Монако»
МОСКВА, 9 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Ниццы» разгромили действующего чемпиона Франции «Монако» в матче 5-го тура чемпионата страны.
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Ниццы», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль сделал Марио Балотелли (6-я минута — пенальти, 60-я минута), также отличились Алассан Плеа (18) и Игнатиус
«Монако» упустил шанс догнать лидера турнирной таблицы «Пари Сен-Жермен» и с 12 очками идет на второй строчке, «Ницца» (6 очков) — 8-я.
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Леонарду Жардим
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|11
|19
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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