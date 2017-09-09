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9 сентября 2017, 20:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Балотелли помог «Ницце» разгромить «Монако»

МОСКВА, 9 сен — Р-Спорт. Футболисты «Ниццы» разгромили действующего чемпиона Франции «Монако» в матче 5-го тура чемпионата страны.

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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Ниццы», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль сделал Марио Балотелли (6-я минута — пенальти, 60-я минута), также отличились Алассан Плеа (18) и Игнатиус Кпене-Ганаго (85).

«Монако» упустил шанс догнать лидера турнирной таблицы «Пари Сен-Жермен» и с 12 очками идет на второй строчке, «Ницца» (6 очков) — 8-я.

9.09.2017 18:00 основной раунд: 5-й тур Allianz Riviera
Ницца 4:0 Монако
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Люсьен Фавр Леонарду Жардим
Голы
6′ Марио Балотелли 9
18′ Алассан Плеа 14
60′ Марио Балотелли 9
85′ Иньятиус Ганаго 37
Составы
Йоан Кардиналь 30
Барбоза Сантос Марлон 4
Максим Ле Маршан 20
11′ Кристоф Жалле 24
Арно Суке 2
Жан-Микаэль Сери 6
Пьер Лис Мелу 8
Алассан Плеа 14
85′ Венсан Козьелло 26
Нампали Менди 21
79′ Аллан Сен-Максимен 7
Реми Вальтер 18
69′ 74′ Марио Балотелли 9
Иньятиус Ганаго 37
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью
5 Жемерсон
6 Марко ди Оливейра Жорже 14′
19 Джибриль Сидибе 5′
25 Камиль Глик
8 Жоау Моутинью
15 Адама Диакаби
20 Маркуш Лопеш 45′
7 Рашид Геззаль
27 Тома Лемар 45′
11 Гвидо Каррильо
9 Радамель Фалькао 69′
10 Стеван Йоветич
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 1
2 Угловые 11
19 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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