Дубль Балотелли помог «Ницце» разгромить «Монако»

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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Ниццы», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль сделал Марио Балотелли (6-я минута — пенальти, 60-я минута), также отличились Алассан Плеа (18) и Игнатиус Кпене-Ганаго (85).

«Монако» упустил шанс догнать лидера турнирной таблицы «Пари Сен-Жермен» и с 12 очками идет на второй строчке, «Ницца» (6 очков) — 8-я.