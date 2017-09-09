«Челси» на выезде обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
Встреча чемпионов страны двух последних сезонов, прошедшая в субботу на поле «Лестера», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Челси». У победителей мячи забили Альваро Мората (41-я минута) и Н’Голо Канте (50). У хозяев отличился Джейми Варди (62, с пенальти).
После этой победы «Челси» поднялся на третье место в таблице премьер-лиги, набрав 9 очков. «Лестер» потерпел третье поражение в четырех матчах и идет на 17-й строчке.