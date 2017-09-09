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9 сентября 2017, 19:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Челси» на выезде обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 9 сен — Р-Спорт. Футболисты «Челси» обыграли на выезде «Лестер Сити» в матче четвертого тура чемпионата Англии.

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Встреча чемпионов страны двух последних сезонов, прошедшая в субботу на поле «Лестера», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Челси». У победителей мячи забили Альваро Мората (41-я минута) и Н’Голо Канте (50). У хозяев отличился Джейми Варди (62, с пенальти).

После этой победы «Челси» поднялся на третье место в таблице премьер-лиги, набрав 9 очков. «Лестер» потерпел третье поражение в четырех матчах и идет на 17-й строчке.

Результаты других матчей в чемпионате Англии:

«Арсенал» — «Борнмут» — 3:0,

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион» — 3:1,

«Саутгемптон» — «Уотфорд» — 0:2,

«Эвертон» — «Тоттенхэм» — 0:3.

9.09.2017 17:00 основной раунд: 4-й тур King Power Stadium
Лестер 1:2 Челси
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Крейг Шекспир Антонио Конте
Голы
62′ Джейми Варди 9
9 Альваро Мората 41′
7 Н`Голо Канте 50′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Кристиан Фукс 28
Дэнни Симпсон 2
Уэстли Морган 5
Гарри Магуайр 15
Джейми Варди 9
Рияд Махрез 26
84′ Уилфред Ндиди 25
46′ Ислам Слимани 19
Энди Кинг 10
46′ Марк Олбрайтон 11
Демарэй Грэй 7
78′ Мэттью Джеймс 22
Келечи Ихеаначо 8
13 Тибо Куртуа
30 Давид Луиз
28 Сесар Аспиликуэта
2 Антонио Рюдигер
9 Альваро Мората
3 Маркос Алонсо
14 Темуе Бакайоко
7 Н`Голо Канте
4 Сеск Фабрегас 78′
10 Эден Азар
11 Родригес Педро 63′
22 Виллиан
15 Виктор Мозес 74′
21 Давиде Дзаппакоста
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 6
2 Угловые 9
11 Фолы 8
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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