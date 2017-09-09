Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30951683/
9 сентября 2017, 18:06 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Голевая передача Халка помогла «Шанхай Шанган» обыграл «Тяньцзинь Теда»

В матче 24-го тура китайской суперлиги «Шанхай Шанган» на своем поле обыграл «Тяньцзинь Теда» — 3:1.

В матче 24-го тура китайской <span class=error>суперлиги</span> Шанхай <span class=error>Шанган</span> на своем поле обыграл Тяньцзинь <span class=error>Теда</span> — 3:1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Экс-форвард «Зенита» Халк записал на свой счет результативную передачу. У гостей все 90 минут на поле провели бывший игроки «Челси» и «Аякса» Джон Оби Микел и Неманья Гудель.

Команда Андре Виллаш-Боаша занимает второе место в таблице чемпионата. «Тяньцзинь Теда» идет на предпоследней, 15-й строчке. Отметим, что экс-полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов, ныне выступающий за «Шанган», пропускал встречу. Зато в старте хозяев появился хавбек сборной Бразилии Оскар.

В другом поединке «Шаньдун Лунэн» и «Цзянсу Сунин» голов не забили — 0:0. У хозяев весь матч на поле провели экс-форвард «Анжи» Диегу Тарделли и бывший нападающий сборной Италии Грациано Пелле. Их команда занимает третье место в таблице. «Цзянсу», возглавляемый Фабио Капелло, расположился на 12-й позиции.

Чемпионат Китая

Суперлига

24-й тур

«Шанхай Шанган» — «Тяньцзинь Теда» — 3:1 (2:0).

«Шаньдун Лунэн» — «Цзянсу Сунин» — 0:0.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
05 сентября

Главный инсайд дня

Англия в шоке. Такого не было с 2013 года

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси