Голевая передача Халка помогла «Шанхай Шанган» обыграл «Тяньцзинь Теда»

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Экс-форвард «Зенита» Халк записал на свой счет результативную передачу. У гостей все 90 минут на поле провели бывший игроки «Челси» и «Аякса» Джон Оби Микел и Неманья Гудель.

Команда Андре Виллаш-Боаша занимает второе место в таблице чемпионата. «Тяньцзинь Теда» идет на предпоследней, 15-й строчке. Отметим, что экс-полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов, ныне выступающий за «Шанган», пропускал встречу. Зато в старте хозяев появился хавбек сборной Бразилии Оскар.

В другом поединке «Шаньдун Лунэн» и «Цзянсу Сунин» голов не забили — 0:0. У хозяев весь матч на поле провели экс-форвард «Анжи» Диегу Тарделли и бывший нападающий сборной Италии Грациано Пелле. Их команда занимает третье место в таблице. «Цзянсу», возглавляемый Фабио Капелло, расположился на 12-й позиции.

Чемпионат Китая

Суперлига

24-й тур

«Шанхай Шанган» — «Тяньцзинь Теда» — 3:1 (2:0).

«Шаньдун Лунэн» — «Цзянсу Сунин» — 0:0.