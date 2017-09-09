Голевая передача Халка помогла «Шанхай Шанган» обыграл «Тяньцзинь Теда»
В матче 24-го тура китайской суперлиги «Шанхай Шанган» на своем поле обыграл «Тяньцзинь Теда» — 3:1.
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Команда Андре
В другом поединке «Шаньдун Лунэн» и «Цзянсу Сунин» голов не забили — 0:0. У хозяев весь матч на поле провели
Чемпионат Китая
Суперлига
24-й тур
«Шанхай Шанган» — «Тяньцзинь Теда» — 3:1 (2:0).
«Шаньдун Лунэн» — «Цзянсу Сунин» — 0:0.
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