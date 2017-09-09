Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль»

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ПОВЕСТЬ О ДВУХ ПОРТОВЫХ ГОРОДАХ

Ливерпуль и Манчестер — два портовых города, исторически соперничающие за важность и статус на английском побережье. От соперничества до ненависти короткий путь, а от перехода этой ненависти на футбольное противостояние двух локаций — еще короче. Стоит отметить, отношениям «Ливерпуля» и «Ман Сити» далеко до вражды между «красными» и «МЮ» — все-таки синее и красное находятся на разных полюсах магнита и не так отталкиваются друг от друга. Но, в любом случае, в Манчестере ливерпульцам всегда не рады.

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

Три первых тура чемпионата «горожане» и «Ливерпуль», хедлайнеры английского футбольного уикенда, прошли с одинаковой скоростью, набрав по семь очков. Пауза на игры сборных отложила их очную встречу на одну неделю, и это время команды прожили по-разному.

Ливерпульцы сохранили Коутинью, не отпустив-таки бразильца в «Барселону», и забрали у раздавленного в третьем туре «Арсенала» Окслейд-Чемберлена. «Ман Сити» выслушал массу негативных отзывов о победе над «Борнмутом» — Стерлинг забил решающий мяч на седьмой добавленной минуте, хотя к основному времени матча было добавлено лишь пять, — но не придал этому большого значения. К субботней игре в Манчестере обе команды подошли, соблюдая скоростной режим. То есть, на максимальной скорости.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Manchester City are currently on a 12-game unbeaten run, their best under Pep Guardiola (W9, D3).<br><br>⚽️? <a href="https://t.co/fSsY1nDfMx">pic.twitter.com/fSsY1nDfMx</a></p>— Football__Tweet (@Football__Tweet) <a href="https://twitter.com/Football__Tweet/status/906509662270496769">9 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГОРОД ЗАСЫПАЕТ

Вдохновленные уверенной победой над «канонирами», «красные» начали игру на «Этихад Стэдиум» с горящими глазами, но без Коутинью — бразилец, по словам Клоппа, еще не набрал нужную форму для полноценной игры за клуб (хотя за сборную он играет и забивает). Необычным выглядел выбор главным тренером «Ливерпуля» пары центральных защитников — вместо Ловрена в основе появился Клаван. Впрочем, добрую половину первого тайма повода вспоминать о гостевой защите не было — хозяева ее просто-напросто проспали. А вот у ворот «Сити» мелькали Салах и Фирмину, разминая Эдерсона, но по-настоящему опасных моментов не было ни в одной из штрафных площадей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sergio Agüero (124) has become the Premier League's highest non-European goalscorer, overtaking Dwight Yorke's record of 123 goals.<br><br>?⚽? <a href="https://t.co/lh3wNz1QE6">pic.twitter.com/lh3wNz1QE6</a></p>— Football__Tweet (@Football__Tweet) <a href="https://twitter.com/Football__Tweet/status/906486289905672192">9 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГОРОД ПРОСЫПАЕТСЯ

Ровно до 24-й минуты. «Ливерпуль» неудачно ввел мяч в игру, перехват, пас Де Брюйне на Агуэро, которого упустил тот самый Клаван, а дальше проще простого — шаг аргентинца вправо и удар в пустые ворота. «Ливерпуль» помчался отыгрываться, но слишком переусердствовал — Мане пошел до конца в борьбе за высокий мяч и завидным хай-киком отправил в нокаут вратаря хозяев. Красная форма гостей стала еще краснее — сенегалец сразу же был удален с поля, а над Эдерсоном добрых десять минут колдовали клубные врачи. Когда игра возобновилась, хозяева забили еще раз, и вновь Клаван упустил своего игрока, на этот раз — Жезуса.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">RED CARD: Mane sent off for Liverpool for this challenge against Ederson. Was it a red? His eyes were on the ball! <a href="https://t.co/ZqQTdwKqWa">pic.twitter.com/ZqQTdwKqWa</a></p>— Transfer Man (@_transferman) <a href="https://twitter.com/_transferman/status/906490325706866688">9 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРОВАЛ КЛОППА И ВЗЛЕТ ЖЕЗУСА

Второй тайм стал формальностью. Красный цвет с головой накрыла расплескавшаяся синева. Замена Салаха на Окслейд-Чемберлена выглядела полотенцем, выброшенным Клоппом на газон «Этихад Стэдиум».

«Горожане» забили еще трижды — второй гол Жезуса и дубль заменившего его Лероя Сане. Молодой бразилец демонстрирует удивительную результативность — он провел 12 матчей в основе «Ман Сити» и принял участие в 14 забитых мячах (10 голов и 4 передачи).

Поражение 0:5 стало самым крупным в ливерпульской карьере Юргена Клоппа. «Американские горки» «красных» — после убедительной победы над «Арсеналом» унизительное поражение в Манчестере. Две недели назад «Спартак», которому вскоре играть с «Ливерпулем» в ЛЧ, мог быть серьезно напуган. Сейчас очевидно, что бояться нечего — нужно лишь использовать слабые стороны соперника. Их у «Ливерпуля» предостаточно.