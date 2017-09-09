Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль»
Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПОВЕСТЬ О ДВУХ ПОРТОВЫХ ГОРОДАХ
Ливерпуль и Манчестер — два портовых города, исторически соперничающие за важность и статус на английском побережье. От соперничества до ненависти короткий путь, а от перехода этой ненависти на футбольное противостояние двух локаций — еще короче. Стоит отметить, отношениям «Ливерпуля» и «Ман Сити» далеко до вражды между «красными» и «МЮ» —
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
Три первых тура чемпионата «горожане» и «Ливерпуль», хедлайнеры английского футбольного уикенда, прошли с одинаковой скоростью, набрав по семь очков. Пауза на игры сборных отложила их очную встречу на одну неделю, и это время команды прожили
Ливерпульцы сохранили Коутинью, не
ГОРОД ЗАСЫПАЕТ
Вдохновленные уверенной победой над «канонирами», «красные» начали игру на «Этихад Стэдиум» с горящими глазами, но без Коутинью — бразилец, по словам Клоппа, еще не набрал нужную форму для полноценной игры за клуб (хотя за сборную он играет и забивает). Необычным выглядел выбор главным тренером «Ливерпуля» пары центральных защитников — вместо Ловрена в основе появился Клаван. Впрочем, добрую половину первого тайма повода вспоминать о гостевой защите не было — хозяева ее
ГОРОД ПРОСЫПАЕТСЯ
Ровно до 24-й минуты. «Ливерпуль» неудачно ввел мяч в игру, перехват, пас Де Брюйне на Агуэро, которого упустил тот самый Клаван, а дальше проще простого — шаг аргентинца вправо и удар в пустые ворота. «Ливерпуль» помчался отыгрываться, но слишком переусердствовал — Мане пошел до конца в борьбе за высокий мяч и завидным
ПРОВАЛ КЛОППА И ВЗЛЕТ ЖЕЗУСА
Второй тайм стал формальностью. Красный цвет с головой накрыла расплескавшаяся синева. Замена Салаха на
«Горожане» забили еще трижды — второй гол Жезуса и дубль заменившего его Лероя Сане. Молодой бразилец демонстрирует удивительную результативность — он провел 12 матчей в основе «Ман Сити» и принял участие в 14 забитых мячах (10 голов и 4 передачи).
Поражение 0:5 стало самым крупным в ливерпульской карьере Юргена Клоппа. «Американские горки» «красных» — после убедительной победы над «Арсеналом» унизительное поражение в Манчестере. Две недели назад «Спартак», которому вскоре играть с «Ливерпулем» в ЛЧ, мог быть серьезно напуган. Сейчас очевидно, что бояться нечего — нужно лишь использовать слабые стороны соперника. Их у «Ливерпуля» предостаточно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter