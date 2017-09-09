Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30951473/
9 сентября 2017, 17:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола: Не знаю, заслужил ли Мане красную карточку

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Ливерпулем» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> поделился мнением о победе над Ливерпулем в матче 4-го тура английской <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

«Пока мы играли в полных составах, игра была равной. Разумеется, после удаления Садио Мане нам стало легче. Мы сыграли вторую половину матча так, как хотели, а у соперника мало что получалось.

До удаления в матче ничего не было ясно. Не знаю, была ли там красная карточка. Не хочу рассуждать об этом, — сказал тренер в эфире Sky Sports.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп