Гвардиола: Не знаю, заслужил ли Мане красную карточку

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Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

«Пока мы играли в полных составах, игра была равной. Разумеется, после удаления Садио Мане нам стало легче. Мы сыграли вторую половину матча так, как хотели, а у соперника мало что получалось.

До удаления в матче ничего не было ясно. Не знаю, была ли там красная карточка. Не хочу рассуждать об этом, — сказал тренер в эфире Sky Sports.