«Акжайык» — «Окжетпес» 2:0 (1:0)

Голы: Дудченко 42 (1:0), Главина 45 (2:0)..



Накануне гости тренировались на искусственном поле стадиона «Жастар» — стадион имени Атояна, на котором состоялся матч, был занят в связи с празднованием Дня города..



Несмотря на статус гостей, именно синегорцы первыми начали активные действия в атаке. Уральцы же больше оборонялись, играя очень осторожно и с оглядкой на свои ворота. Но особо острых моментов у ворот Котляра не было — однажды подключившийся к стандарту Георгас Фрейдгеймас не успел к мячу, да Виталий Волков пробивал головой, но мяч пролетел над перекладиной..



Уральцы, освоившись, начали идти вперед большими силами. Пару раз Саше Стаменковичу пришлось серьезно вступить в игру. Давление на ворота «Окжетпеса» усиливалось, и на 42-й минуте хозяева забили. Последовала передача с левого фланга атаки, и Дудченко головой замкнул прострел — 1:0..



А когда уже пошло компенсированное время первого тайма, Денис Главина решился на удар из-за пределов штрафной, и попал точно в правый от голкипера верхний угол — 2:0..



Второй тайм вновь начали активнее гости. Терять было уже нечего, и кокшетаусцы старались и по центру, и по краям вскрыть оборону соперника. А вот уральцы уже действовали по счету, и искали свое счастье в контратаках. Очень активен слева был Гогита Гогуа, который бороздил бровку и старался доставить мяч в штрафную. С выходом на поле Алибека Булешева и Максима Федина игра еще более оживилась. Но до голевых моментов дело не доходило..



Несмотря на все усилия, «Окжетпес» так и не смог поразить ворота уральцев, и потерпел поражение. Следующую свою игру синегорцы проведут 17-го сентября в Караганде против «Шахтера».