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9 сентября 2017, 16:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Слимани и Варди — в нападении «Лестера» на матч против «Челси»

Тренерский штаб «Лестера» определился со стартовым составом на домашний матч 4-го тура чемпионата Англии против «Челси».

Тренерский штаб <span class=error>Лестера</span> определился со стартовым составом на домашний матч 4-го тура чемпионата Англии против <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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В нападении у «лис» сыграют Джейми Варди и Ислам Слимани.

Полностью состав «Лестера» выглядит следующим образом:
Шмайхель — Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс — Олбрайтон, Джеймс, Ндиди. Махрез — Варди, Слимани.

Напомним, матч «Лестер» — «Челси» состоится сегодня. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

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