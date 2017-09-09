Слимани и Варди — в нападении «Лестера» на матч против «Челси»
Тренерский штаб «Лестера» определился со стартовым составом на домашний матч 4-го тура чемпионата Англии против «Челси».
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В нападении у «лис» сыграют Джейми Варди и Ислам Слимани.
Полностью состав «Лестера» выглядит следующим образом:
Шмайхель — Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс — Олбрайтон, Джеймс, Ндиди. Махрез — Варди, Слимани.
Напомним, матч «Лестер» — «Челси» состоится сегодня. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
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